Командир РДК екстрено звернувся до мешканців Курщини та Бєлгородщини — відео

Командир “Російського добровольчого корпусу” Денис Нікітін закликає жителів Курської та Бєлгородської областей негайно евакуюватися.
РДК анонсував удари по російських військових об’єктах
Окрім того, у РДК прокоментували обстріл Бєлгорода, який відбувся вранці 14 березня.
За словами російських добровольців, у машині, що вибухнула внаслідок атаки, загинув російський військовий.
Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях
Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися російські добровольці, які воюють на боці України — Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон.
Вони одразу вступили в бій з російськими солдатами та прогнали останніх з населеного пункту Тьоткіно.
Окрім того, воїни знищили чимало ворожої техніки.
13 березня ЛСР, РДК та Сиббат закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільних.
Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! — йдеться в спільній заяві бійців.
Згодом російські добровольці заявили, що мають намір дійти до Москви.
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