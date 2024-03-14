За інформацією російських Telegram-каналів із посиланням на українських воєнкорів, в районі села Сподарюшино у Бєлгородській області точаться бої добровольців з повстанських батальйонів ЛСР, РДК та Сибірського батальйону проти злочинної армії РФ.

Що відомо про новий прорив кордону добровольцями ЛСР, РДК та Сиббат на Бєлгородщині

За інформацією російських ЗМІ, Сподарюшино наразі оточене, до населеного пункту нікого не пускають.

Інформації про постраждалих не надходило.

У той же час підконтрольні Кремлю Telegram-канали та російські воєнкори заявляють про бої у прикордонній смузі на Бєлгородщині.

Продовжуються накати. Наразі йде відбиття атаки на прикордонний пост Сподарюшино. Противник за 50 метрів, закидає наших гранатами. Підтягуються танки, БМП «Бредлі», працюють авіація, РСЗВ. На населеному пункті Козинки — навпроти Великої Писарівки — намагаються звідти прорватися з броньованою технікою, - розповів один з російських окупантів. Поширити

Що відомо про ситуацію на Бєлгородщині

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей.

Російські пабліки пишуть про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.

Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО − збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про 2 постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце, - повідомляють російські Telegram-канали. Поширити

У Бєлгородській області йдуть бої

Пізніше в РДК повідомили, що в обстріляній машині в Бєлгороді нібито загинув військовий − Голишкін Дмитро Олексійович, 06.12.1997 р.н. із В/Ч 31135.

У Міноборони РФ заявляють, що над Бєлгородською областю близько 8:30 ранку нібито збили 8 реактивних снарядів.

Гладков повідомив, що в Бєлгороді є ушкодження у двох приватних будинках і на території одного із закладів охорони здоров'я, а також пошкоджений один легковий автомобіль.

Російські Telegram-канали публікують фото і відео пожежі в Бєлгороді.

Пропагандистський Telegram-канал Mash написав, що вранці 14 березня на територію Бєлгородської області нібито намагається проникнути українська ДРГ і що нібито триває бій у районі села Сподарюшине. Але підтверджень цієї інформації немає.