За інформацією російських Telegram-каналів із посиланням на українських воєнкорів, в районі села Сподарюшино у Бєлгородській області точаться бої добровольців з повстанських батальйонів ЛСР, РДК та Сибірського батальйону проти злочинної армії РФ.
Що відомо про новий прорив кордону добровольцями ЛСР, РДК та Сиббат на Бєлгородщині
За інформацією російських ЗМІ, Сподарюшино наразі оточене, до населеного пункту нікого не пускають.
Інформації про постраждалих не надходило.
У той же час підконтрольні Кремлю Telegram-канали та російські воєнкори заявляють про бої у прикордонній смузі на Бєлгородщині.
Що відомо про ситуацію на Бєлгородщині
Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей.
Російські пабліки пишуть про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
Пізніше в РДК повідомили, що в обстріляній машині в Бєлгороді нібито загинув військовий − Голишкін Дмитро Олексійович, 06.12.1997 р.н. із В/Ч 31135.
У Міноборони РФ заявляють, що над Бєлгородською областю близько 8:30 ранку нібито збили 8 реактивних снарядів.
Гладков повідомив, що в Бєлгороді є ушкодження у двох приватних будинках і на території одного із закладів охорони здоров'я, а також пошкоджений один легковий автомобіль.
Російські Telegram-канали публікують фото і відео пожежі в Бєлгороді.
Пропагандистський Telegram-канал Mash написав, що вранці 14 березня на територію Бєлгородської області нібито намагається проникнути українська ДРГ і що нібито триває бій у районі села Сподарюшине. Але підтверджень цієї інформації немає.
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