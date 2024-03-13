Решительные удары с воздуха. ЛСР анонсировал вторую фазу операции в России

Доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил о начале второй фазы их освободительной операции на территории РФ

Доброволец озвучил информацию об атаке на российские военные объекты

Барановский прогнозирует 14 марта удары с воздуха по военным объектам в Курске и Белгороде.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телемарафона.

Это все приурочено к так называемым выборам, вот этой электоральной процедуре, которая завтра начнется, относительно узурпации власти Владимиром Путиным в очередной раз. И мы, как ни безразличные граждане России, решили таким образом выразить свою политическую волю, свое отношение к этим выборам, к режиму Владимира Путина. Алексей Барановский Доброволец ЛСР

По его словам, "все сюрпризы начнутся завтра".

Также доброволец Легиона "Свобода России" рассказал, прислушались ли жители Белгородской и Курской областей к их призыву эвакуироваться.

Наша освободительная операция переходит во вторую фазу, в которой будут совершены решительные действия по воздуху, именно по военным объектам в Курске, в Белгороде. Будут нанесены удары. Именно поэтому мы собственно жителей тех городов и предупреждаем, чтобы они покинули жилые площади, прилегающие к военным объектам. Судя по той панике, которая властвует в соцсетях этих регионов, наш месседж услышали. Ну, а дальше, как говорится: кто не спрятался, мы не виноваты. Мы предупредили об этом, но вся ответственность всегда лежит на Владимире Путине. Он начал эту войну.

Также он проинформировал, что у добровольцев есть фидбек от россиян.

Эти удары по территории России мы наносим, в частности, по информации, которой с нами делятся люди, сочувствующие нашей борьбе против Владимира Путина. Поделиться

Кроме того, он отметил, что после их прошлого "визита" армия РФ в Белгородской области лучше подготовлена, чем в прошлый раз.

В Белгородской области они действительно лучше подготовились, там появились дополнительные укрепления, нарыли они там разных окопов, траншей после наших предыдущих визитов. Курская область в этом отношении была достаточно таким наивным регионом. Это действительно впервые гости в нашем лице посещают Курскую область. До этого были в Белгородской и Брянской. Курская – это, так сказать, премьера. Для нас это складывается удачно.

Легион "Свобода России" прорвался в РФ: что известно

Барановский ранее рассказал о цели, которую они сейчас себе ставят на ближайшие дни, и объяснил, что, по меньшей мере, в нескольких областях РФ "путинских" выборов точно не будет.

По его словам, "Свобода России" сейчас решает ряд целей и задач. Он отметил, что с военной точки зрения Легион отвлекает на себя внимание и ресурсы Вооруженных сил России:

Есть и политические задачи. Мы, прежде всего, посылаем сигнал тем оставшимся в России антипутинским оппозиционерам, антивоенным активистам. Мы же пришли поучаствовать в выборах.

ЛСР, РДК и Сиббат выступили с общим срочным заявлением

Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! — говорится в совместном заявлении бойцов. Поделиться

Именно поэтому ЛСР, РДК и Сиббат решили открыть огонь по военным позициям, расположенным в городах Белгорода и Курска.

Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть город. Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины, — подчеркнули российские добровольцы, воюющие на стороне Украины.

Если Путин умрет, то система посыплется

Заместитель командира Легиона «Свобода России» с позывным «Цезарь» в интервью online.ua рассказал, что задача Легиона — не ждать смерти Путина, а свергнуть его и привлечь к Гаагскому трибуналу.

Цезарь считает, что если бы Путин в ближайшие дни умер, то это изменило бы ход войны, поскольку единственным бенефициаром нападения на Украину был именно Путин.