Рішучі удари з повітря. ЛСР анонсував другу фазу операції в Росії

Доброволець озвучив інформацію про атаку на російські військові об'єкти

Барановський прогнозує 14 березня удари з повітря по військових об'єктах у Курську та Бєлгороді.

Відповідну заяву він зробив в ефірі телемарафону.

Це все приурочено до так званих виборів, ось цієї електоральної процедури, яка завтра почнеться, — щодо узурпації влади Володимиром Путіним вчергове. І ми як не байдужі громадяни Росії вирішили таким чином висловити свою політичну волю, своє ставлення до цих виборів, до режиму Володимира Путіна. Олексій Барановський Доброволець ЛСР

За його словами, "усі сюрпризи почнуться завтра".

Також доброволець Легіону "Свобода Росії" розповів, чи дослухалися жителі Бєлгородської та Курської областей до їхнього заклику евакуюватися.

Наша визвольна операція переходить у другу фазу, в якій будуть здійснені рішучі дії з повітря, саме по військових об'єктах у Курську, у Бєлгороді. Буде завдано ударів. Саме тому ми, власне, жителів тих міст і попереджаємо, щоб вони залишили житлові площі, які прилягають до військових об'єктів. Судячи з тієї паніки, яка панує у соцмережах цих регіонів, наш меседж почули. Ну, а далі, як то кажуть: хто не сховався, ми не винні. Ми попередили про це, але вся відповідальність завжди лежить на Володимирі Путіні. Він почав цю війну.

Також він поінформував, що добровольці мають фідбек від росіян.

Ці удари по території Росії ми наносимо, зокрема за інформацією, якою з нами діляться люди, які співчувають нашій боротьбі проти Володимира Путіна. Поширити

Крім того, він зазначив, що після їхнього минулого "візиту" армія РФ у Бєлгородській області краще підготовлена, ніж попереднього разу.

У Бєлгородській області вони дійсно краще підготувалися, там з'явилися додаткові укріплення, нарили вони там різних окопів, траншей після наших попередніх візитів. Курська область в цьому відношенні була досить таким наївним регіоном. Це дійсно вперше гості в нашій особі відвідують Курську область. До цього були в Бєлгородській і в Брянській. Курська — це, так би мовити, прем'єра. Для нас це складається цілком вдало.

Легіон "Свобода Росії" прорвався в РФ: що відомо

Барановський раніше розповів про мету, яку вони зараз собі ставлять на найближчі дні, і пояснив, що щонайменше в кількох областях РФ "путінських" виборів точно не буде.

За його словами, "Свобода Росії" зараз вирішує низку цілей і завдань. Він зазначив, що з військового погляду Легіон відволікає на себе увагу і ресурси Збройних сил Росії:

Є й політичні завдання. Ми, перш за все, посилаємо сигнал тим антипутінським опозиціонерам, антивійськовим активістам, які ще залишилися в Росії. Ми ж прийшли взяти участь у виборах.

ЛСР, РДК та Сиббат виступили зі спільною терміновою заявою

Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! — йдеться в спільній заяві бійців. Поширити

Саме тому ЛСР, РДК та Сиббат вирішили відкрити вогонь по військових позиціях, які розміщені у містах Бєлгорода та Курська.

Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути місто. Місцева владо, ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини, — наголосили російські добровольці, які воюють на боці України.

Якщо Путін помре, то система посиплеться

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua розповів, що завданням Легіону є не чекати смерті Путіна, а скинути його і притягнути до Гаазького трибуналу.

Цезар вважає, що якби Путін найближчими днями помер, то це б змінило хід війни, оскільки єдиним бенефіціаром нападу на Україну був саме Путін.