ГУР зламало канали зв'язку уряду в Бєлгородській області — ЗМІ
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР зламало канали зв'язку уряду в Бєлгородській області — ЗМІ

Кіберфахівці ГУР
Джерело:  24 канал

 У Бєлгородській області ситуація стрімко загострюється: місцева влада заявляє про злам каналів зв'язку.

Кіберфахівці ГУР провели ще одну успішну операцію проти РФ

Як стверджують російські пропагандисти, вночі 14 березня вкотре відбулося зламування каналів зв'язку регіонального уряду у Бєлгородській області.

Згідно з даними “24 Каналу”, це була нова успішна операція кіберфахівців ГУР.

Що цікаво, місцева влада уже накинулася зі звинуваченнями на регіональних представників Мінцифри, заявивши, що вони не володіють банальними комп'ютерними навичками.

Окрім того, окупанти попросили про допомогу у Ростелекому і Мінцифри для відновлення безпеки урядового зв'язку.

Виходить, що 3 день Мінцифри не може виконати своїх зобов'язань щодо безпеки та захисту каналів зв'язку уряду. Дивно, що міністр ще не у відставці, — скаржаться представники місцевої влади у регіоні.

Також нещодавно стало відомо, що було здійснено розсилання емайлів від імені адміністрації губернатора Бєлгородської області. Це також спантеличило самих громадян Бєлгородської області.

Що відбувається в Бєлгородській області

Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися російські добровольці, які воюють на боці України — Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон.

13 березня вони закликали місцеву владу евакуювати місцеве населення, яке може постраждати в результаті боїв між добровольцями та силами РФ, однак ці заклики були проігноровані.

14 березня ЛСР, РДК та Сиббат почали завдавати потужних ударів по позиціях сил РФ.

Окрім того, повідомляється, що в районі села Сподарюшино у Бєлгородській області точаться бої.

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