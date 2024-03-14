В аеропорту Сочі спалахнула масштабна пожежа — відео
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В аеропорту Сочі спалахнула масштабна пожежа — відео

Пожежа в Сочі
Джерело:  online.ua

Вранці 14 березня у Сочі спалахнула пожежа на одному з аеропортів. За попередніми даними, горить один з літаків.

Пожежа в Сочі 14 березня. Що відбувається

Масштабна пожежа в аеропорту Сочі, РФ. За різними повідомленнями, горить літак або вертоліт Мі-8, — йдеться в повідомленні Телеграм-каналів.

Російські пропагандисти стверджують, що це військові навчання.

Варто також зазначити, що вранці 14 березня у Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту.

За попередніми даними, є загиблі, однак наразі їхня кількість уточнюється.

Подія сталася у Магаданській області.

Цю інформацію уже підтвердила далекосхідна транспортна прокуратура РФ, а також свідки авіакатастрофи у соціальних мережах.

За попередніми даними, причина події − несправність двигуна.

Окрім того, наголошується, що падіння вертольота сталося об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району Магаданської області.

Мі-8 перевізника "Дальньорєчєнськ Авіа" перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом "посадковий майданчик Кварцовий − аеропорт Омсукчан". На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема 3 члени екіпажу.

Що відомо про “бавовну” у Бєлгородській області

Вранці 14 березня російський Бєлгород знову опинився під обстрілом. Місцева влада заявляє про ракетну атаку та стверджує, що ППО змогла збити 8 повітряних цілей.

За попередніми даними, внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про 2 постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце.

У РДК повідомляють, що в результаті атаки загинув один з російських окупантів.

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