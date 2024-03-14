Утром 14 марта в Сочи разгорелся пожар в одном из аэропортов. По предварительным данным, горит один из самолетов.

Пожар в Сочи 14 марта. Что происходит

Масштабный пожар в аэропорту Сочи, Россия. По разным сообщениям, горит самолет или вертолет Ми-8, — сказано в сообщении Телеграмм-каналов. Поделиться

Российские пропагандисты утверждают, что это военные учения.

Следует также отметить, что утром 14 марта в России разбился вертолет Ми-8 с 20 человек на борту.

По предварительным данным, есть погибшие, однако их количество уточняется.

Событие произошло в Магаданской области.

Эту информацию уже подтвердила дальневосточная транспортная прокуратура РФ, а также свидетели авиакатастрофы в социальных сетях. Поделиться

По предварительным данным, причина происшествия — неисправность двигателя.

Кроме того, сообщается, что падение вертолета произошло в 11:05 по местному времени в 75 км от пгт. Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области.

Ми-8 перевозчика "Дальнереченск Авиа" перевозил работников золоторудного месторождения и следовал по маршруту "посадочная площадка Кварцовый — аэропорт Омсукчан". На борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа.

Что известно о "бавовне" в Белгородской области

Утром 14 марта российский Белгород снова оказался под обстрелом. Местные власти заявляют о ракетной атаке и утверждают, что ПВО смогло сбить 8 воздушных целей.

По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место. Поделиться

В РДК сообщают, что в результате атаки погиб один из российских оккупантов.