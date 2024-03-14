Утром 14 марта в Сочи разгорелся пожар в одном из аэропортов. По предварительным данным, горит один из самолетов.
Пожар в Сочи 14 марта. Что происходит
Российские пропагандисты утверждают, что это военные учения.
Следует также отметить, что утром 14 марта в России разбился вертолет Ми-8 с 20 человек на борту.
По предварительным данным, есть погибшие, однако их количество уточняется.
Событие произошло в Магаданской области.
По предварительным данным, причина происшествия — неисправность двигателя.
Кроме того, сообщается, что падение вертолета произошло в 11:05 по местному времени в 75 км от пгт. Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области.
Ми-8 перевозчика "Дальнереченск Авиа" перевозил работников золоторудного месторождения и следовал по маршруту "посадочная площадка Кварцовый — аэропорт Омсукчан". На борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа.
Что известно о "бавовне" в Белгородской области
Утром 14 марта российский Белгород снова оказался под обстрелом. Местные власти заявляют о ракетной атаке и утверждают, что ПВО смогло сбить 8 воздушных целей.
В РДК сообщают, что в результате атаки погиб один из российских оккупантов.
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