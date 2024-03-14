Белгород атаковали ракетами, взрываются машины — видео

Утром 14 марта в российском Белгороде снова раздается воздушная тревога. Местные власти заявили о ракетных ударах.

“Бавовна” в Белгороде 14 марта. Первые подробности

Согласно данным местных телеграмм-каналов, непосредственно над городом и Белгородским районом сработала российская система ПВО.

Власти заявляют об уничтожении якобы 8 воздушных целей на подлете к Белгороду.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли.

По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место. Поделиться

Кроме того, сообщается, что в Белгороде есть повреждения в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и поврежден 5 и 6 этаж здания.

Также поврежден один легковой автомобиль.

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщины и Белгородщины прорвались российские добровольцы, воюющие на стороне Украины — Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон.

Они сразу вступили в бой с российскими солдатами и прогнали последних из населенного пункта Теткино.

Кроме того, воины уничтожили немало вражеской техники.

13 марта ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских.

Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! — сказано в совместном заявлении бойцов. Поделиться

Впоследствии российские добровольцы заявили, что намерены дойти до Москвы.