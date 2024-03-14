Белгород атаковали ракетами, взрываются машины — видео

Утром 14 марта в российском Белгороде снова раздается воздушная тревога. Местные власти заявили о ракетных ударах.
“Бавовна” в Белгороде 14 марта. Первые подробности
Согласно данным местных телеграмм-каналов, непосредственно над городом и Белгородским районом сработала российская система ПВО.
Власти заявляют об уничтожении якобы 8 воздушных целей на подлете к Белгороду.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли.
Кроме того, сообщается, что в Белгороде есть повреждения в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и поврежден 5 и 6 этаж здания.
Также поврежден один легковой автомобиль.
Что происходит в Белгородской и Курской областях
Утром 12 марта на территорию российских Курщины и Белгородщины прорвались российские добровольцы, воюющие на стороне Украины — Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон.
Они сразу вступили в бой с российскими солдатами и прогнали последних из населенного пункта Теткино.
Кроме того, воины уничтожили немало вражеской техники.
13 марта ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских.
Впоследствии российские добровольцы заявили, что намерены дойти до Москвы.
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