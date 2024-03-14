Бєлгород атакували ракетами, вибухають машини — відео

Вранці 14 березня у російському Бєлгороді знову лунає повітряна тривога. Місцева влада заявила про ракетні удари.
Бавовна у Бєлгороді 14 березня. Перші подробиці
Згідно з даними місцевих Телеграм-каналів, безпосередньо над містом та Бєлгородським районом спрацювала російська система ППО.
Влада заявляє про знищення нібито 8 повітряних цілей на підльоті до міста.
Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі.
Окрім того, наголошується, що у Бєлгороді є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території однієї з закладів охорони здоров'я — пробито покрівлю та пошкоджено 5 та 6 поверх будівлі.
Також пошкоджено один легковий автомобіль.
Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях
Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися російські добровольці, які воюють на боці України — Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон.
Вони одразу вступили в бій з російськими солдатами та прогнали останніх з населеного пункту Тьоткіно.
Окрім того, воїни знищили чимало ворожої техніки.
13 березня ЛСР, РДК та Сиббат закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільних.
Згодом російські добровольці заявили, що мають намір дійти до Москви.
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