Бєлгород атакували ракетами, вибухають машини — відео
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Бєлгород атакували ракетами, вибухають машини — відео

Бавовна у Бєлгороді
Джерело:  online.ua

Вранці 14 березня у російському Бєлгороді знову лунає повітряна тривога. Місцева влада заявила про ракетні удари.

Бавовна у Бєлгороді 14 березня. Перші подробиці

Згідно з даними місцевих Телеграм-каналів, безпосередньо над містом та Бєлгородським районом спрацювала російська система ППО.

Влада заявляє про знищення нібито 8 повітряних цілей на підльоті до міста.

Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі.

За попередніми даними, внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про 2 постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце.

Окрім того, наголошується, що у Бєлгороді є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території однієї з закладів охорони здоров'я — пробито покрівлю та пошкоджено 5 та 6 поверх будівлі.

Також пошкоджено один легковий автомобіль.

Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях

Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися російські добровольці, які воюють на боці України — Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон.

Вони одразу вступили в бій з російськими солдатами та прогнали останніх з населеного пункту Тьоткіно.

Окрім того, воїни знищили чимало ворожої техніки.

13 березня ЛСР, РДК та Сиббат закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільних.

Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! — йдеться в спільній заяві бійців.

Згодом російські добровольці заявили, що мають намір дійти до Москви.

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