ГУР сломало каналы связи правительства в Белгородской области
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР сломало каналы связи правительства в Белгородской области

Киберспециалисты ГУР
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Источник:  24 канал

В Белгородской области ситуация стремительно обостряется: местные власти заявляют об взломе каналов связи.

Киберспециалисты ГУР провели еще одну успешную операцию против РФ

Как утверждают российские пропагандисты, ночью 14 марта в очередной раз состоялось взлом каналов связи регионального правительства в Белгородской области.

Согласно данным "24 Канала", это была новая успешная операция киберспециалистов ГУР.

Что интересно, местные власти уже набросились с обвинениями на региональных представителей Минцифры, заявив, что они не обладают банальными компьютерными навыками.

Кроме того, оккупанты попросили о помощи в Ростелекоме и Минцифре для восстановления безопасности правительственной связи.

Выходит, что 3-й день Минцифры не может выполнить свои обязательства по безопасности и защите каналов связи правительства. Удивительно, что министр еще не в отставке, — жалуются представители местных властей в регионе.

Также недавно стало известно, что была осуществлена рассылка эмайлов от имени администрации губернатора Белгородской области. Это также озадачило самих граждан Белгородской области.

Что происходит в Белгородской области

Утром 12 марта на территорию российских Курщины и Белгородщины прорвались российские добровольцы, воюющие на стороне Украины — Легион "Свобода России", "Российский добровольческий корпус" и Сибирский батальон.

13 марта они призвали местные власти эвакуировать местное население, которое может пострадать в результате боев между добровольцами и силами РФ, однако эти призывы были проигнорированы.

14 марта ЛСР, РДК и Сиббат начали наносить мощные удары по позициям сил РФ.

Кроме того, сообщается, что в районе села Сподарюшино в Белгородской области ведутся бои.

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