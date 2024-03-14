Киберспециалисты ГУР провели еще одну успешную операцию против РФ

Как утверждают российские пропагандисты, ночью 14 марта в очередной раз состоялось взлом каналов связи регионального правительства в Белгородской области.

Согласно данным "24 Канала", это была новая успешная операция киберспециалистов ГУР.

Что интересно, местные власти уже набросились с обвинениями на региональных представителей Минцифры, заявив, что они не обладают банальными компьютерными навыками.

Кроме того, оккупанты попросили о помощи в Ростелекоме и Минцифре для восстановления безопасности правительственной связи.

Выходит, что 3-й день Минцифры не может выполнить свои обязательства по безопасности и защите каналов связи правительства. Удивительно, что министр еще не в отставке, — жалуются представители местных властей в регионе. Поделиться

Также недавно стало известно, что была осуществлена рассылка эмайлов от имени администрации губернатора Белгородской области. Это также озадачило самих граждан Белгородской области.

Что происходит в Белгородской области

Утром 12 марта на территорию российских Курщины и Белгородщины прорвались российские добровольцы, воюющие на стороне Украины — Легион "Свобода России", "Российский добровольческий корпус" и Сибирский батальон.

13 марта они призвали местные власти эвакуировать местное население, которое может пострадать в результате боев между добровольцами и силами РФ, однако эти призывы были проигнорированы.

14 марта ЛСР, РДК и Сиббат начали наносить мощные удары по позициям сил РФ.