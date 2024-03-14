В Белгородской области ситуация стремительно обостряется: местные власти заявляют об взломе каналов связи.
Киберспециалисты ГУР провели еще одну успешную операцию против РФ
Как утверждают российские пропагандисты, ночью 14 марта в очередной раз состоялось взлом каналов связи регионального правительства в Белгородской области.
Согласно данным "24 Канала", это была новая успешная операция киберспециалистов ГУР.
Что интересно, местные власти уже набросились с обвинениями на региональных представителей Минцифры, заявив, что они не обладают банальными компьютерными навыками.
Кроме того, оккупанты попросили о помощи в Ростелекоме и Минцифре для восстановления безопасности правительственной связи.
Также недавно стало известно, что была осуществлена рассылка эмайлов от имени администрации губернатора Белгородской области. Это также озадачило самих граждан Белгородской области.
Что происходит в Белгородской области
Утром 12 марта на территорию российских Курщины и Белгородщины прорвались российские добровольцы, воюющие на стороне Украины — Легион "Свобода России", "Российский добровольческий корпус" и Сибирский батальон.
13 марта они призвали местные власти эвакуировать местное население, которое может пострадать в результате боев между добровольцами и силами РФ, однако эти призывы были проигнорированы.
14 марта ЛСР, РДК и Сиббат начали наносить мощные удары по позициям сил РФ.
Кроме того, сообщается, что в районе села Сподарюшино в Белгородской области ведутся бои.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-