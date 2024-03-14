Бійці із Ічкерії у складі добровольчих повстанських батальйонів РДК, ЛСР та Сиббат анонсували низку неприємних сюрпризів для так званого керівника Чечні та поплічника кремлівського диктатора Володимира Путіна Рамзана Кадирова.

Що відомо про потужний заклик представників визвольного руху Ічкерії

Зокрема, бійці з Ічкерії, що борються за незалежність власної країни від країни-агресорки РФ, закликали всі народи Кавказу повстати про диктатури Кремля.

Вони також анонсували низку неприємних сюрпризів для Рамзана Кадирова та його бойовиків.

Добровольці з Ічкерії закликали повстати проти диктатури Путіна

Як добровольці РДК, ЛСР та Сиббату звільняють від РФ території Бєлгородської та Курської областей

За інформацією керівника штабу РДК Олександра "Фортуни", добровольцям вдалось просунутись на кілька десятків кілометрів вглиб російської території після прориву кордону 12 березня.

Він також зазначив, що підрозділи РДК не зазнали втрат під час бойових дій.

“Фортуна” також повідомив про втрати з боку окупаційної армії РФ і пообіцяв назвати їх пізніше.

За його словами, полоненим російським окупантам було надано медичну допомогу і вони були передані представникам України.

Є різні напрямки. Є напрямки, де на кілька кілометрів посунулися підрозділи, є на кілька десятків. Він готувався кілька місяців, - пояснив “Фортуна”. Поширити

Він також анонсував нові рейди на територію Росії.