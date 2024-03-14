ЛСР, РДК та Сиббат накрили позиції ФСБ та Росгвардії — окупанти здаються в полон

У Бєлгородській та Курській областях триває успішна операція російськх добровольців, які воюють на боці України: вдалося взяти в полон солдатів РФ, що чинили опір.

Окупанти з ФСБ та Росгвардії потрапили під вогонь ЛСР, РДК та Сиббату

Згідно з даними російських Телеграм-каналів, артилерія російських добровольців завдала потужних ударів по позиціях ФСБ РФ та Росгвардії.

За попередніми даними, це сталося у селі Тьоткіно Курської області.

Зараз там піднімається стовб диму, однак про кількість жертв наразі невідомо.

Окрім того, повідомляється, що в ході боїв у Бєлгородській області підрозділи РДК і ЛСР взяли в полон ворожих солдатів.

Варто зазначати, що їх уже передали українській стороні.

Цю інформацію офіційно підтвердив начальник штабу РДК Олександр "Фортуна".

За його словами, на деяких ділянках підрозділи РДК просунулися на десятки кілометрів углиб території РФ.

Він також звернув увагу на те, що ця операція готувалася кілька місяців. У боях беруть участь загони, які повернулися з Авдіївського фронту.

Вразити об'єкти у Білгороді можна за допомогою БПЛА, хоча використовуються й інші засоби, — зазначає “Фортуна”. Поширити

Окрім того, наголошується, що безпосередньо у РДК втрат у Білгородській області — немає.

З боку Росії — втрати є: і в живій силі, і в техніці, — заявив “Фортуна”. Поширити

Він також анонсував нові рейди на російську територію із "різними сценаріями".

Проєкт “Хочу жить” закликав військових РФ здаватися в полон

На тлі боєвих дій на території РФ ЛСР, РДК та Сиббат опублікували звернення проєкту “Хочу жить” до російських окупантів, що намагаються зупинити просування добровольців.