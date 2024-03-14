ЛСР, РДК и Сиббат накрыли позиции ФСБ и Росгвардии — оккупанты сдаются в плен
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Проиcшествия
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ЛСР, РДК и Сиббат накрыли позиции ФСБ и Росгвардии — оккупанты сдаются в плен

ФСБ
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Источник:  Легион "Свобода России"

В Белгородской и Курской областях продолжается успешная операция российских добровольцев, воюющих на стороне Украины: им уже удалось взять в плен солдат РФ.

Оккупанты из ФСБ и Росгвардии попали под огонь ЛСР, РДК и Сиббата

Согласно данным российских Телеграмм-каналов, артиллерия российских добровольцев нанесла мощные удары по позициям ФСБ РФ и Росгвардии.

По предварительным данным, это произошло в селе Теткино Курской области.

Сейчас там поднимается столб дыма, однако о количестве жертв пока неизвестно.

Кроме того, сообщается, что в ходе боев в Белгородской области подразделения РДК и ЛСР взяли в плен вражеских солдат.

Следует отметить, что их уже передали украинской стороне.

Эту информацию официально подтвердил начальник штаба РДК Александр "Фортуна".

По его словам, на некоторых участках подразделения РДК продвинулись на десятки километров в глубь территории РФ.

Он также обратил внимание на то, что эта операция готовилась несколько месяцев. В боях участвуют отряды, вернувшиеся с Авдеевского фронта.

Поразить объекты в Белгороде можно с помощью БПЛА, хотя используются и другие средства, - отмечает “Фортуна”.

Кроме того, указано, что непосредственно в РДК потерь в Белгородской области нет.

Со стороны России – потери есть: и в живой силе, и в технике, - заявил "Фортуна".

Он также анонсировал новые рейды на российскую территорию с "разными сценариями".

Проект "Хочу жить" призвал военных РФ сдаваться в плен

На фоне боевых действий на территории РФ ЛСР, РДК и Сиббат опубликовали обращение проекта “Хочу жить” к российским оккупантам, пытающимся остановить продвижение добровольцев.

Мы напоминаем: вы в любой момент можете воспользоваться нашей программой и добровольно сдаться в плен. Для этого вам даже не нужно оставлять заявку в чат-бот или звонить на горячую линию. Достаточно просто сдаться представителям сил освобождения России, сообщив им, что вы сдаетесь в "Хочу жить".

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