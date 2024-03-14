Добровольцы из Ичкерии анонсировали неприятные сюрпризы для Кадырова — видео
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Добровольцы из Ичкерии анонсировали неприятные сюрпризы для Кадырова — видео

Бойцы из Ичкерии
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Источник:  online.ua

Бойцы из Ичкерии в составе добровольческих повстанческих батальонов РДК, ЛСР и Сиббат анонсировали ряд неприятных сюрпризов для так называемого руководителя Чечни и приспешника кремлевского диктатора Владимира Путина Рамзана Кадырова.

Что известно о мощном призыве представителей освободительного движения Ичкерии

В частности, бойцы из Ичкерии, борющиеся за независимость собственной страны от страны-агрессорки РФ, призвали все народы Кавказа восстать о диктатуре Кремля.

Они также анонсировали ряд неприятных сюрпризов для Рамзана Кадырова и его боевиков.

Борцы за независимость Ичкерии призвали восстать против власти РФ
Добровольцы из Ичкерии призвали восстать против диктатуры Путина

Как добровольцы РДК, ЛСР и Сибату освобождают от РФ территории Белгородской и Курской областей

По информации руководителя штаба РДК Александра "Фортуны", добровольцам удалось продвинуться на несколько десятков километров вглубь российской территории после прорыва границы 12 марта.

Он также отметил, что подразделения РДК не понесли потери во время боевых действий.

"Фортуна" также сообщил о потерях со стороны оккупационной армии РФ и пообещал назвать их позже.

По его словам, пленным российским оккупантам была оказана медицинская помощь и они были переданы представителям Украины.

Есть разные направления. Есть направления, где на несколько километров продвинулись подразделения, есть несколько десятков. Он готовился несколько месяцев, - объяснил "Фортуна".

Он также анонсировал новые рейды на территории России.

У нас есть большое количество разных сценариев в разной степени готовности, - отметил "Фортуна".

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