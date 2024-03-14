Бойцы из Ичкерии в составе добровольческих повстанческих батальонов РДК, ЛСР и Сиббат анонсировали ряд неприятных сюрпризов для так называемого руководителя Чечни и приспешника кремлевского диктатора Владимира Путина Рамзана Кадырова.
Что известно о мощном призыве представителей освободительного движения Ичкерии
В частности, бойцы из Ичкерии, борющиеся за независимость собственной страны от страны-агрессорки РФ, призвали все народы Кавказа восстать о диктатуре Кремля.
Они также анонсировали ряд неприятных сюрпризов для Рамзана Кадырова и его боевиков.
Как добровольцы РДК, ЛСР и Сибату освобождают от РФ территории Белгородской и Курской областей
По информации руководителя штаба РДК Александра "Фортуны", добровольцам удалось продвинуться на несколько десятков километров вглубь российской территории после прорыва границы 12 марта.
Он также отметил, что подразделения РДК не понесли потери во время боевых действий.
"Фортуна" также сообщил о потерях со стороны оккупационной армии РФ и пообещал назвать их позже.
По его словам, пленным российским оккупантам была оказана медицинская помощь и они были переданы представителям Украины.
Он также анонсировал новые рейды на территории России.
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