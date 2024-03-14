Перед массированной атакой. РДК открыл гумкоридор для гражданских в Курской и Белгородской областях — карта

Бойцы Русского добровольческого корпуса опубликовали карту населённых пунктов в Курской и Белгородской областях, с которых призывают эвакуироваться гражданских.

РДК призвал к эвакуации гражданских из приграничья России

В сообщении РДК говорится, что в связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей они призывают к срочной эвакуации жителей населенных пунктов, изображенных на карте.

Фото: РДК

Сохраните свои жизни и жизнь ваших детей! Мы видим, что путинские войска скрываются между гражданскими, поэтому наша задача обеспечить максимальную безопасность местному населению, — отметили там. Поделиться

Гуманитарный коридор для гражданских и российских военных будет действовать с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта. Через него можно беспрепятственно выйти из указанных населённых пунктов.

После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах, пообещали добровольцы. Поделиться

Рейд ЛСР, РДК и Сиббата на территорию России

12 марта стало известно, что добровольцы легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" прорвали границу с РФ.

По данным DeepStateMAP, на вечер 12 марта они могли занять более 40 кв. км российской территории.

В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

14 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон опубликовали совместное обращение к губернаторам Курской и Белгородской областей Роману Старовойту и Вячеславу Гладкову с призывом немедленно объявить эвакуацию.