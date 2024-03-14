Перед массированной атакой. РДК открыл гумкоридор для гражданских в Курской и Белгородской областях — карта
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Перед массированной атакой. РДК открыл гумкоридор для гражданских в Курской и Белгородской областях — карта

Курская область
Читати українською
Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Бойцы Русского добровольческого корпуса опубликовали карту населённых пунктов в Курской и Белгородской областях, с которых призывают эвакуироваться гражданских.

РДК призвал к эвакуации гражданских из приграничья России

В сообщении РДК говорится, что в связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей они призывают к срочной эвакуации жителей населенных пунктов, изображенных на карте.

Фото: РДК

Сохраните свои жизни и жизнь ваших детей! Мы видим, что путинские войска скрываются между гражданскими, поэтому наша задача обеспечить максимальную безопасность местному населению, — отметили там.

Гуманитарный коридор для гражданских и российских военных будет действовать с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта. Через него можно беспрепятственно выйти из указанных населённых пунктов.

После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах, пообещали добровольцы.

Рейд ЛСР, РДК и Сиббата на территорию России

12 марта стало известно, что добровольцы легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" прорвали границу с РФ.

По данным DeepStateMAP, на вечер 12 марта они могли занять более 40 кв. км российской территории.

В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

14 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон опубликовали совместное обращение к губернаторам Курской и Белгородской областей Роману Старовойту и Вячеславу Гладкову с призывом немедленно объявить эвакуацию.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне с вещами бегут из Белгородской области — видео
Беженцы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЛСР, РДК и Сиббат выдвинули жесткие требования губернаторам Курщины и Белгородщины
РДК
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Добровольцы из Ичкерии анонсировали неприятные сюрпризы для Кадырова — видео
Бойцы из Ичкерии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?