“Російський добровольчий корпус” продовжує успішно звільняти населені пункти Бєлгородської області РФ з-під контролю путінського режиму. Тривають бої за Грайворон.
РДК знищує позиції армії РФ на Бєлгородщині
Окрім того, бійці РДК уже опублікували відео боїв.
Як повідомив вранці 16 березня командир РДК Денис Нікітін, за лічені дні його бійцям вдалося взяти в полон десятки російських військових лише в Бєлгородській області.
Він також назвав брехнею заяви Міноборони РФ про шалені втрати його корпусу під час боїв на території РФ.
Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях
Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон, які воюють на боці України.
Вони мають на меті не лише зірвати вибори російського диктатора Володимира Путіна, але й знищити позиції армії РФ, з яких росіяни атакують мирні українські міста та села.
РДК, ЛСР та Сиббату неодноразово закликали жителів Бєлгородської та Курської областей ло евакуації, аби не постраждало цивільне населення.
Проте влада РФ блокує цей процес, щоб російські військові мали змогу сховати за спинами місцевих мешканців.
Путінські війська власноруч обстрілюють Бєлгород, намагаючись звинуватити у всьому РДК та ЛСР.
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