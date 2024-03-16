РДК знищує позиції армії РФ на Бєлгородщині

Бронегрупа РДК обробляє ворожі позиції в районі «АПП» Грайворон із 30-мм гармати. Дякую Міністерству оборони РФ за те, що 22 травня 2023 року вони подарували нам БТР-82А. Тепер він повернувся додому! — йдеться в заяві “Російського добровольчого корпусу”. Поширити

Окрім того, бійці РДК уже опублікували відео боїв.

Як повідомив вранці 16 березня командир РДК Денис Нікітін, за лічені дні його бійцям вдалося взяти в полон десятки російських військових лише в Бєлгородській області.

Він також назвав брехнею заяви Міноборони РФ про шалені втрати його корпусу під час боїв на території РФ.

Усі заяви МО РФ про знищення РДК у повному складі — чергова брехня. Обмежена військова операція у Білгородській та Курській областях триває і ось підтвердження — нова партія полонених військових ЗС РФ. І вкотре ми запрошуємо губернатора Гладкова на зустріч, щоб передати йому полонених. Денис Нікітін Командир РДК

Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях

Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон, які воюють на боці України.

Вони мають на меті не лише зірвати вибори російського диктатора Володимира Путіна, але й знищити позиції армії РФ, з яких росіяни атакують мирні українські міста та села.

РДК, ЛСР та Сиббату неодноразово закликали жителів Бєлгородської та Курської областей ло евакуації, аби не постраждало цивільне населення.

Проте влада РФ блокує цей процес, щоб російські військові мали змогу сховати за спинами місцевих мешканців.

Путінські війська власноруч обстрілюють Бєлгород, намагаючись звинуватити у всьому РДК та ЛСР.