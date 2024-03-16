РДК уничтожает позиции армии РФ на Белгородщине

Бронегруппа РДК обрабатывает вражеские позиции в районе «АПП» Грайворон из 30-мм орудия. Спасибо Министерству обороны РФ за то, что 22 мая 2023 года они подарили нам БТР-82А. Теперь он вернулся домой! — сказано в заявлении "Русского добровольческого корпуса". Поделиться

Кроме того, бойцы РДК опубликовали видео боев.

Как сообщил утром 16 марта командир РДК Денис Никитин, за считанные дни его бойцам удалось взять в плен десятки российских военных в Белгородской области.

Он также назвал ложью заявления Минобороны РФ о безумных потерях его корпуса во время боев на территории РФ.

Все заявления МО РФ об уничтожении РДК в полном составе — очередное вранье. Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях продолжается и вот подтверждение — новая партия пленных из числа ВС РФ. И в очередной раз мы приглашаем губернатора Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных. Денис Никитин Командир РДК

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщин и Белгородщины прорвались Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины.

Они преследуют цель не только сорвать выборы российского диктатора Владимира Путина, но и уничтожить позиции армии РФ, с которых россияне атакуют мирные украинские города и села.

РДК, ЛСР и Сиббат неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, чтобы не пострадало гражданское население.

Однако власти РФ блокируют этот процесс, чтобы российские военные могли спрятать за спинами местных жителей.

Путинские войска собственноручно обстреливают Белгород, пытаясь обвинить во всем РДК и ЛСР.