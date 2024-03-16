"Русский добровольческий корпус" продолжает успешно освобождать населенные пункты Белгородской области РФ из-под контроля путинского режима. Продолжаются бои за Грайворон.
РДК уничтожает позиции армии РФ на Белгородщине
Кроме того, бойцы РДК опубликовали видео боев.
Как сообщил утром 16 марта командир РДК Денис Никитин, за считанные дни его бойцам удалось взять в плен десятки российских военных в Белгородской области.
Он также назвал ложью заявления Минобороны РФ о безумных потерях его корпуса во время боев на территории РФ.
Что происходит в Белгородской и Курской областях
Утром 12 марта на территорию российских Курщин и Белгородщины прорвались Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины.
Они преследуют цель не только сорвать выборы российского диктатора Владимира Путина, но и уничтожить позиции армии РФ, с которых россияне атакуют мирные украинские города и села.
РДК, ЛСР и Сиббат неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, чтобы не пострадало гражданское население.
Однако власти РФ блокируют этот процесс, чтобы российские военные могли спрятать за спинами местных жителей.
Путинские войска собственноручно обстреливают Белгород, пытаясь обвинить во всем РДК и ЛСР.
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