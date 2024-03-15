Участки под огнем. ЛСР заявил о фальсификациях на путинских выборах в Белгородской области
Категория
Мир
Дата публикации

Участки под огнем. ЛСР заявил о фальсификациях на путинских выборах в Белгородской области

ЛСР
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Источник:  online.ua

Легион "Свобода России" призвал граждан РФ не верить Путину и его "результатам выборов президента". Ведь ваши голоса уже похитили задолго до голосования.

ЛСР обратился к россиянам

Путин уже начал фальсифицировать выборы, тем самым он заранее ликвидирует легитимность своего переизбрания.

Об этом заявили бойцы ЛСР.

Как сообщается на кремлевских официальных ресурсах, по состоянию на 15:00 15 марта на территории Белгородской области уже проголосовало более половины избирателей.

ЛСР не верит в эти результаты.

Любому здравомыслящему человеку, который следит за новостями, понятно, что эта статистика полный абсурд. Белгородская и Курская области, включая областные центры, уже сутки находятся под постоянными обстрелами.

Улицы городов пусты, в обеих областях масштабные разрушения, в небе над Белгородом и Курском дым от прилетов. Обстрелы подвергаются и избирательным участкам.

Ни о каком голосовании не может быть и речи: избиратели Белгорода и Курска сейчас думают о том, как спасти свои жизни. Они ищут надежные укрытия, а не фамилии узурпатора в избирательном бюллетене.

Кремль проигнорировал призывы Российского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона о создании гуманитарного коридора, чтобы предоставить гражданам спастись от обстрелов. И сейчас подобная статистика выглядит скорее как издевательство над белгородцами со стороны Путина и его клики.

Россияне! Не верьте пути и его «результатам выборов»! Ваши голоса уже украли задолго до голосования. Присоединяйтесь к нам: Легион «Свобода России», Российский Добровольческий Корпус и Сибирский батальон. Это лучший выбор, если вы хотите светлое будущее для своей страны.

Что известно о фальсификации выборов "президента" РФ в Белгородской области

Отмечается, что аналитики Telegram-канала "Аполитичность губит" проверили таблицы с информацией о явке на сайте избиркома в Белгородской области.

Оказалось, что имеют место еще более масштабные фальсификации, чем об этом сообщалось ранее.

За час с 13:45 до 15:00, по данным избиркома, проголосовали якобы не 223, а 334 тыс. человек.

Аналитики отмечают, что получается, что за час на каждом избирательном участке должны были проголосовать не 176, а 267 человек, а для обработки данных и выдачи бюллетеней понадобилось бы не 6, а 8 человек на каждом из 1,2 тысячи УИК.

При этом в некоторых районах Белгородской области в первый день голосования явка составила около 100%. Все эти районы — приграничные: Краснояружском (91,8%), Борисовском (90%), Валуйском (86,9%), Грайворонском (81,7%), Белгородском (73,3%), — говорится в материале издания.

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