Легион "Свобода России" призвал граждан РФ не верить Путину и его "результатам выборов президента". Ведь ваши голоса уже похитили задолго до голосования.

ЛСР обратился к россиянам

Путин уже начал фальсифицировать выборы, тем самым он заранее ликвидирует легитимность своего переизбрания.

Об этом заявили бойцы ЛСР.

Как сообщается на кремлевских официальных ресурсах, по состоянию на 15:00 15 марта на территории Белгородской области уже проголосовало более половины избирателей.

ЛСР не верит в эти результаты.

Любому здравомыслящему человеку, который следит за новостями, понятно, что эта статистика полный абсурд. Белгородская и Курская области, включая областные центры, уже сутки находятся под постоянными обстрелами.

Улицы городов пусты, в обеих областях масштабные разрушения, в небе над Белгородом и Курском дым от прилетов. Обстрелы подвергаются и избирательным участкам.

Ни о каком голосовании не может быть и речи: избиратели Белгорода и Курска сейчас думают о том, как спасти свои жизни. Они ищут надежные укрытия, а не фамилии узурпатора в избирательном бюллетене. Поделиться

Кремль проигнорировал призывы Российского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона о создании гуманитарного коридора, чтобы предоставить гражданам спастись от обстрелов. И сейчас подобная статистика выглядит скорее как издевательство над белгородцами со стороны Путина и его клики.

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Что известно о фальсификации выборов "президента" РФ в Белгородской области

Отмечается, что аналитики Telegram-канала "Аполитичность губит" проверили таблицы с информацией о явке на сайте избиркома в Белгородской области.

Оказалось, что имеют место еще более масштабные фальсификации, чем об этом сообщалось ранее.

За час с 13:45 до 15:00, по данным избиркома, проголосовали якобы не 223, а 334 тыс. человек.

Аналитики отмечают, что получается, что за час на каждом избирательном участке должны были проголосовать не 176, а 267 человек, а для обработки данных и выдачи бюллетеней понадобилось бы не 6, а 8 человек на каждом из 1,2 тысячи УИК.