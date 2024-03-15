Аналитики заявляют о еще более масштабных фальсификации результатов так называемых выборов "президента" РФ в Белгородской области, чем ожидалось.
Что известно о фальсификации выборов "президента" РФ в Белгородской области
Отмечается, что аналитики Telegram-канала "Аполитичность губит" проверили таблицы с информацией о явке на сайте избиркома в Белгородской области.
Оказалось, что имеют место еще более масштабные фальсификации, чем об этом сообщалось ранее.
За час с 13:45 до 15:00, по данным избиркома, проголосовали якобы не 223, а 334 тыс. человек.
При этом во время сверки информации из таблицы избиркома с общим количеством избирателей в регионе оказывается, что в общую явку не вошли 164 тыс. человек, проголосовавших дистанционно.
Аналитики отмечают, что получается, что за час на каждом избирательном участке должны были проголосовать не 176, а 267 человек, а для обработки данных и выдачи бюллетеней понадобилось бы не 6, а 8 человек на каждом из 1,2 тысячи УИК.
Как российские оккупанты устраивают провокации во время выборов на захваченных украинских территориях
Отмечается, что преступная армия РФ устроила обстрел так называемого избирательного участка в Каховке Херсонской области.
Представители партизанского движения "Атеш" сообщили, что в оккупированном Мелитополе и Токмаке также произошли инциденты с обстрелами избирательных участков армией РФ.
Партизаны также сообщили, что, по сведениям агента так называемого "министерства госбезопасности" самопровозглашенной "ДНР", в субботу, 16 марта, захватчики хотят осуществить провокации в пока оккупированных Донецке и Макеевке.
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