Аналітики заявляють про ще більш масштабні фальсифікації результатів так званих виборів “президента" РФ у Бєлгородській області, ніж очікувалось.

Що відомо про фальсифікації виборів “президента” РФ у Бєлгородській області

Зазначається, що аналітики Telegram-каналу «Аполитичность губит» перевірили таблиці з інформацією про явку на сайті виборчкому у Бєлгородській області.

Виявилось, що мають місце ще більш масштабні фальсифікації, а ніж про це повідомлялось раніше.

За годину з 13:45 до 15:00, за даними виборчкому, проголосували нібито не 223, а 334 тис осіб.

При цьому під час звірки інформації з таблиці виборчкому із загальною кількістю виборців у регіоні, виявляється, що до загальної явки не увійшли 164 тис осіб, які проголосували дистанційно.

Якщо вирахувати 164 тис осіб із 1,2 млн виборців у Бєлгородській області, то виходить, що 547 тис осіб становлять 50% явки від загальної кількості — лише за вирахуванням ДЕГу дані збігаються до сотих, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Аналітики зазначають, що виходить, що за годину на кожній виборчій дільниці мали проголосувати не 176, а 267 осіб, а для обробки даних та видачі бюлетенів знадобилося б не 6, а 8 осіб на кожному з 1,2 тисяч ДВК.

При цьому у деяких районах Білгородської області у перший день голосування явка становила майже 100%. Всі ці райони — прикордонні: Краснояружському (91,8%), Борисівському (90%), Валуйському (86,9%), Грайворонському (81,7%), Білгородському (73,3%), — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Як російські окупанти влаштовують провокації під час виборів на захоплених українських територіях

Зазначається, що злочинна армія РФ влаштувала обстріл так званої виборчої дільниці у Каховці на Херсонщині.

Представники партизанського руху “Атеш” повідомили, що в окупованому Мелітополі та Токмаку також трапились інциденти із обстрілами виборчих дільниць армією РФ.

Партизани також повідомили, що, за відомостями агента з так званого "міністерства держбезпеки" самопроголошеної "ДНР", у суботу, 16 березня, загарбники хочуть здійснити провокації в поки що окупованих Донецьку та Макіївці.