Аналітики заявляють про ще більш масштабні фальсифікації результатів так званих виборів “президента" РФ у Бєлгородській області, ніж очікувалось.
Що відомо про фальсифікації виборів “президента” РФ у Бєлгородській області
Зазначається, що аналітики Telegram-каналу «Аполитичность губит» перевірили таблиці з інформацією про явку на сайті виборчкому у Бєлгородській області.
Виявилось, що мають місце ще більш масштабні фальсифікації, а ніж про це повідомлялось раніше.
За годину з 13:45 до 15:00, за даними виборчкому, проголосували нібито не 223, а 334 тис осіб.
При цьому під час звірки інформації з таблиці виборчкому із загальною кількістю виборців у регіоні, виявляється, що до загальної явки не увійшли 164 тис осіб, які проголосували дистанційно.
Аналітики зазначають, що виходить, що за годину на кожній виборчій дільниці мали проголосувати не 176, а 267 осіб, а для обробки даних та видачі бюлетенів знадобилося б не 6, а 8 осіб на кожному з 1,2 тисяч ДВК.
Як російські окупанти влаштовують провокації під час виборів на захоплених українських територіях
Зазначається, що злочинна армія РФ влаштувала обстріл так званої виборчої дільниці у Каховці на Херсонщині.
Представники партизанського руху “Атеш” повідомили, що в окупованому Мелітополі та Токмаку також трапились інциденти із обстрілами виборчих дільниць армією РФ.
Партизани також повідомили, що, за відомостями агента з так званого "міністерства держбезпеки" самопроголошеної "ДНР", у суботу, 16 березня, загарбники хочуть здійснити провокації в поки що окупованих Донецьку та Макіївці.
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