Під час так званих президентських виборів у країні-агресорці РФ громадяни масово псують бюлетені та підпалюють кабінки для голосування і виборчі дільниці.

Що відомо про саботування росіянами виборів

За інформацією російських ЗМІ, відомо принаймні про кілька випадків псування бюлетенів.

Зазначається, що в урни з бюлетенями активісти виливали зеленку та чорнила.

Так, випадок із псуванням урни із бюлетенями за допомогою зеленки стався у Сімферополі.

Одна дівчина принесла зеленку в пакеті з-під соку.

Процес псування урни з бюлетенями вона зняла на телефон.

При цьому співробітник поліції не став їй заважати, а спокійно спостерігав, поки вона доллє зеленку до кінця, і лише потім вивів її.

Анологічний випадок стався напередодні стався у Москві. Дівчина не тільки зіпсувала урну з бюлетенями, а й вигукувала гасла на підтримку України.

Повідомляється, що дівчину затримали, на неї порушили справу.

Ще один схожий випадок стався і в місті Борисоглібськ Воронезької області. Там жінка прийшла на дільницю в Південно-Східному мікрорайоні і під час голосування вилила зеленку в урну з бюлетенями.

Росіяни влаштовують підпали на виборчих дільницях

Крім того, росіяни масово палять кабінки для голосування і виборчі дільниці.

Інцидент із підпалом кабінки для голосування був зафіксований в Москві.

Також повідомляється про ще один випадок підпалу в Москві — у Митищах кабінку для голосування намагалася підпалити літня жінка за допомогою бензину.

В Санкт-Петербурзі в одну з виборчих дільниць кинули коктейль Молотова.

Як повідомляють росЗМІ, попередньо — це студентка педуніверситету імені Герцена родом із Далекого Сходу. На дівчину можливо буде порушено кримінальну справу про теракт.

Як заявила глава російської ЦВК Елла Памфілова, "пояснення затриманих через псування урн показують, що це "не звичайне хуліганство, а з елементами тероризму", і його слід веде за кордон".

За її словами, за подібні порушення загрожує до п'яти років колонії.