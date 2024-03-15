Во время так называемых президентских выборов в стране-агрессоре РФ граждане массово портят бюллетени и поджигают кабинки для голосования и избирательные участки.

Что известно о саботировании россиянами выборов

По информации российских СМИ, известно по крайней мере несколько случаев порчи бюллетеней.

Отмечается, что в урны с бюллетенями активисты выливали зелень и чернила.

Так, случай с порчей урны с бюллетенями с помощью зеленки произошел в Симферополе.

Одна девушка принесла зеленку в пакете из-под сока.

Процесс порчи урны с бюллетенями она сняла по телефону.

При этом сотрудник полиции не стал ей мешать, а спокойно наблюдал, пока она дольет зеленку до конца, и только потом вывел ее.

Анологический случай произошел накануне в Москве. Девушка не только испортила урну с бюллетенями, но и выкрикивала лозунги в поддержку Украины.

Сообщается, что девушку задержали, на нее было возбуждено дело.

Еще один схожий случай произошел и в городе Борисоглебск Воронежской области. Там женщина пришла на участок в Юго-Восточном микрорайоне и во время голосования вылила зеленку в урну с бюллетенями.

Россияне устраивают поджоги на избирательных участках

Кроме того, россияне массово курят кабинки для голосования и избирательные участки.

Инцидент с поджогом кабинки для голосования был зафиксирован в Москве.

Также сообщается еще об одном случае поджога в Москве — в Мытищах кабинку для голосования пыталась поджечь пожилая женщина с помощью бензина.

В Санкт-Петербурге в один из избирательных участков бросили коктейль Молотова.

Как сообщают росСМИ, предварительно это студентка педуниверситета имени Герцена родом с Дальнего Востока. В отношении девушки возбуждено уголовное дело о теракте.

Как заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова, "объяснения задержанных из-за порчи урн показывают, что это "не обычное хулиганство, а с элементами терроризма", и его следует вести за границу".

По ее словам, за подобные нарушения грозит до пяти лет колонии.