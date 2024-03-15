Во время так называемых президентских выборов в стране-агрессоре РФ граждане массово портят бюллетени и поджигают кабинки для голосования и избирательные участки.
Что известно о саботировании россиянами выборов
По информации российских СМИ, известно по крайней мере несколько случаев порчи бюллетеней.
Отмечается, что в урны с бюллетенями активисты выливали зелень и чернила.
Так, случай с порчей урны с бюллетенями с помощью зеленки произошел в Симферополе.
Одна девушка принесла зеленку в пакете из-под сока.
Процесс порчи урны с бюллетенями она сняла по телефону.
При этом сотрудник полиции не стал ей мешать, а спокойно наблюдал, пока она дольет зеленку до конца, и только потом вывел ее.
Анологический случай произошел накануне в Москве. Девушка не только испортила урну с бюллетенями, но и выкрикивала лозунги в поддержку Украины.
Сообщается, что девушку задержали, на нее было возбуждено дело.
Еще один схожий случай произошел и в городе Борисоглебск Воронежской области. Там женщина пришла на участок в Юго-Восточном микрорайоне и во время голосования вылила зеленку в урну с бюллетенями.
Россияне устраивают поджоги на избирательных участках
Кроме того, россияне массово курят кабинки для голосования и избирательные участки.
Инцидент с поджогом кабинки для голосования был зафиксирован в Москве.
Также сообщается еще об одном случае поджога в Москве — в Мытищах кабинку для голосования пыталась поджечь пожилая женщина с помощью бензина.
В Санкт-Петербурге в один из избирательных участков бросили коктейль Молотова.
Как сообщают росСМИ, предварительно это студентка педуниверситета имени Герцена родом с Дальнего Востока. В отношении девушки возбуждено уголовное дело о теракте.
Как заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова, "объяснения задержанных из-за порчи урн показывают, что это "не обычное хулиганство, а с элементами терроризма", и его следует вести за границу".
По ее словам, за подобные нарушения грозит до пяти лет колонии.
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