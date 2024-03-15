Легіон “Свобода Росії” закликав громадян РФ не вірити Путіну та його «результатам виборів президента». Адже “ваші голоси вже викрали задовго до голосування”.

ЛСР звернувся до росіян

Путін уже почав фальсифікувати вибори, тим самим він наперед ліквідує легітимність свого «переобрання».

Про це заявили бійці ЛСР.

Як повідомляється на кремлівських офіційних ресурсах, станом на 15.00 15 березня на території Білгородської області вже проголосувало більше половини виборців.

ЛСР не вірить у ці результати.

Будь-якій розсудливій людині, яка стежить за новинами, зрозуміло, що ця статистика — повний абсурд. Білгородська та Курська області, включно з обласними центрами, вже які доби перебувають під постійними обстрілами.

Вулиці міст порожні, в обох областях масштабні руйнування, у небі над Бєлгородом та Курском дим від «прильотів». Обстрілів зазнають і виборчі дільниці.

Про жодне голосування не може бути й мови: виборці Білгорода та Курська зараз думають про те, як врятувати свої життя. Вони шукають надійних укриттів, а не прізвища узурпатора у виборчому бюлетені. Поширити

Кремль проігнорував заклики Російського Добровольчого Корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону щодо створення гуманітарного коридору, щоб надати громадянам врятуватися від обстрілів. І зараз подібна статистика виглядає скоріше як знущання з білгородців з боку Путіна та його кліки.

Росіяни! Не вірте путіну та його «результатам виборів»! Ваші голоси вже викрали задовго до голосування. Приєднуйтесь до нас: Легіону «Свобода Росії», Російському Добровольчому Корпусу та Сибірському батальйону. Це найкращий вибір, якщо ви бажаєте світлого майбутнього для своєї країни.

Що відомо про фальсифікації виборів “президента” РФ у Бєлгородській області

Зазначається, що аналітики Telegram-каналу «Аполитичность губит» перевірили таблиці з інформацією про явку на сайті виборчкому у Бєлгородській області.

Виявилось, що мають місце ще більш масштабні фальсифікації, а ніж про це повідомлялось раніше.

За годину з 13:45 до 15:00, за даними виборчкому, проголосували нібито не 223, а 334 тис осіб.

Аналітики зазначають, що виходить, що за годину на кожній виборчій дільниці мали проголосувати не 176, а 267 осіб, а для обробки даних та видачі бюлетенів знадобилося б не 6, а 8 осіб на кожному з 1,2 тисяч ДВК.