Россия бомбит Курщину. ЛСР заявил о раненых гражданских

Боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский назвал боевые действия на приграничных территориях России полноценной войной. Есть много раненых гражданских, которыми переполнены больницы, например, в Курской области.
Россия бомбит Курщину
Алексей Барановский опроверг месседж Путина о том, что бойцы только убивают мирное население и напомнил о действии гуманитарных коридоров и путей эвакуации, призывая людей ехать из опасных мест.
В эфире телемарафона он заявил, что в Курской и Белгородской областях сегодня идут действительно суровые стычки.
Он отметил, что все эти обстрелы приходятся на жилые застройки.
По нашим данным, есть пострадавшие среди мирных жителей. Глушково — это северо-восточнее Теткино — там больница переполнена пострадавшими мирными жителями, срочниками.
Барановский напомнил, что и РДК, и Легион "Свобода России", и Сибирский батальон объявили гуманитарные коридоры, чтобы гражданские местные жители не страдали. Ибо регулярная русская армия традиционно пытается прикрыться гражданским населением, на этот раз уже своим.
По информации Барановского, воспользовались этим гуманитарным коридором уже от 7 тысяч до 10 тыс человек.
Теперь это серая зона практически. Если посмотреть на карту, то увидите, что от Курщины до Гайворона и Шебекино, Белгородщина, это все серая зона, зона боевых действий. И зона свободна от этих псевдовыборов, проводимых там режимом Путина. Это все сейчас эпицентр текущих событий. Идут активные боевые действия. В Теткино 15 минут назад возобновились бои у железнодорожной станции. В Гайвороне на Белгородщине также идет активная стрельба, минометные обстрелы, работает артиллерия. Это полноценная война, которая уже перешла на территорию России. Ранее Путин привел войну в мирные украинские города, теперь война сама пришла в российские города. И сказать за это "спасибо" жители могут только Путину.
Он призвал также жителей Брянщины, Курщины, Белгородщины выходить на связь с Легионом через ТГ, другие сети и делились информацией о российских военных базах, расположении российских военных и техники.
Все это нам нужно — нужна информация для наших ударных беспилотников.
Желающих приобщиться или поделиться соответствующей информацией с Легионом с каждым днем становится все больше, говорит Барановский.
В России начались выборы во время боевых действий
В РФ 15 марта стартовали так называемые "выборы" президента, и они должны продлиться до 17 числа. "Избирательная гонка" в России называют "выборами Путина".
Путин уже начал фальсифицировать выборы, тем самым он заранее ликвидирует легитимность своего переизбрания, уверены в ЛСР.
Как сообщается на кремлевских официальных ресурсах, по состоянию на 15:00 15 марта на территории Белгородской области уже проголосовало более половины избирателей.
ЛСР не верит в эти результаты.
Любому здравомыслящему человеку, который следит за новостями, понятно, что эта статистика полный абсурд. Белгородская и Курская области, включая областные центры, уже сутки находятся под постоянными обстрелами.
Улицы городов пусты, в обеих областях масштабные разрушения, в небе над Белгородом и Курском дым от прилетов. Обстрелы подвергаются и избирательным участкам.
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