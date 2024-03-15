Россия бомбит Курщину. ЛСР заявил о раненых гражданских

Боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский назвал боевые действия на приграничных территориях России полноценной войной. Есть много раненых гражданских, которыми переполнены больницы, например, в Курской области.

Россия бомбит Курщину

Алексей Барановский опроверг месседж Путина о том, что бойцы только убивают мирное население и напомнил о действии гуманитарных коридоров и путей эвакуации, призывая людей ехать из опасных мест.

В эфире телемарафона он заявил, что в Курской и Белгородской областях сегодня идут действительно суровые стычки.

Российская армия пришла в себя после первых ударов, первых дней нашего появления, что было для них неожиданностью. В Курской области применяют против нас практически весь арсенал российской армии — минометы, артиллерию, даже несколько самолетов было. Они так же, как и Украину, теперь бомбят Курщину. Думают, что наши штурмовые отряды на какой-нибудь улице и насыпают туда из всех типов оружия. Алексей Барановский Боец ЛСР

Он отметил, что все эти обстрелы приходятся на жилые застройки.

По нашим данным, есть пострадавшие среди мирных жителей. Глушково — это северо-восточнее Теткино — там больница переполнена пострадавшими мирными жителями, срочниками.

Барановский напомнил, что и РДК, и Легион "Свобода России", и Сибирский батальон объявили гуманитарные коридоры, чтобы гражданские местные жители не страдали. Ибо регулярная русская армия традиционно пытается прикрыться гражданским населением, на этот раз уже своим.

Мы обращаемся к жителям приграничных населенных пунктов покинуть территорию Белгородщины, Курщины. Также жителей Белгорода и Курска. Мы наносим удары с воздуха по военным объектам ваших городов, поэтому покидайте их ради вашей собственной безопасности… Речь идет о том, что по вечерам, с 9 вечера до 7 утра, мы прекращаем огонь, чтобы местные гражданские могли выехать из пограничных территорий. Поделиться

По информации Барановского, воспользовались этим гуманитарным коридором уже от 7 тысяч до 10 тыс человек.

Теперь это серая зона практически. Если посмотреть на карту, то увидите, что от Курщины до Гайворона и Шебекино, Белгородщина, это все серая зона, зона боевых действий. И зона свободна от этих псевдовыборов, проводимых там режимом Путина. Это все сейчас эпицентр текущих событий. Идут активные боевые действия. В Теткино 15 минут назад возобновились бои у железнодорожной станции. В Гайвороне на Белгородщине также идет активная стрельба, минометные обстрелы, работает артиллерия. Это полноценная война, которая уже перешла на территорию России. Ранее Путин привел войну в мирные украинские города, теперь война сама пришла в российские города. И сказать за это "спасибо" жители могут только Путину.

Он призвал также жителей Брянщины, Курщины, Белгородщины выходить на связь с Легионом через ТГ, другие сети и делились информацией о российских военных базах, расположении российских военных и техники.

Все это нам нужно — нужна информация для наших ударных беспилотников.

Желающих приобщиться или поделиться соответствующей информацией с Легионом с каждым днем становится все больше, говорит Барановский.

Еще два дня голосования впереди. Надеюсь, что нам удастся еще ярче заявить о своей позиции. Путин уже дважды прокомментировал освободительный поход. Это значит, что мы попали куда надо и ему прижигаем со спины. Поделиться

В России начались выборы во время боевых действий

В РФ 15 марта стартовали так называемые "выборы" президента, и они должны продлиться до 17 числа. "Избирательная гонка" в России называют "выборами Путина".

Путин уже начал фальсифицировать выборы, тем самым он заранее ликвидирует легитимность своего переизбрания, уверены в ЛСР.

Как сообщается на кремлевских официальных ресурсах, по состоянию на 15:00 15 марта на территории Белгородской области уже проголосовало более половины избирателей.

ЛСР не верит в эти результаты.

Любому здравомыслящему человеку, который следит за новостями, понятно, что эта статистика полный абсурд. Белгородская и Курская области, включая областные центры, уже сутки находятся под постоянными обстрелами.

Улицы городов пусты, в обеих областях масштабные разрушения, в небе над Белгородом и Курском дым от прилетов. Обстрелы подвергаются и избирательным участкам.