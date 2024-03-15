В ЛСР показали уничтожение российского пункта наблюдения "Муром-П" — видео

Видео уничтожения комплекса наблюдения "Муром-П"

Надо было лучше хоронить. Превратили путинский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" и антенны РЭР/РЭБ в кучу металла, — написали в ЛСР. Поделиться

По данным Милитарного, комплекс видит человека на 10 км камерой и на 4 км тепловизором. Комплекс поставляется российским разработчиком и производителем комплексных систем безопасности, специальной техники и беспилотных летательных аппаратов Стилсофт.

Он предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам.

Что происходит в приграничных областях РФ

Утром 12 марта российские добровольцы из ЛСР, РДК и Сибирского батальона, воюющие на стороне Украины, заявили, что "идут на выборы" президента РФ.

Они пересекли границу с РФ и приступили к операции в пограничных. В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

Вечером 14 марта в ГУР подтвердили, что российские власти блокируют эвакуацию мирных людей из Белгородской и Курской областей, где идут боевые действия.

По утрам 15 марта, по данным российских добровольцев из Легиона "Свобода России", гуманитарным коридором для эвакуации воспользовались 7000 машин с людьми в Белгороде и Белгородской области и 600 гражданских автомобилей из Курска.

В этот день бойцы ЛСР, РДК и Сибирского батальона анонсировали удары по военным объектам Белгорода.