У ЛСР показали знищення російського пункту спостереження "Муром-П" — відео

Відео знищення комплексу спостереження "Муром-П"

Треба було краще ховати. Перетворили путінський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" і антени РЕР/РЕБ на купу металу, — написали в ЛСР. Поширити

За даними Мілітарного, комплекс бачить людину на 10 км камерою та на 4 км тепловізором. Комплекс поставляється російським розробником та виробником комплексних систем безпеки, спеціальної техніки та безпілотних літальних апаратів «Стилсофт».

Він призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів.

Що відбувається у прикордонних областях РФ

Уранці 12 березня російські добровольці з ЛСР, РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України, заявили, що «йдуть на вибори» президента РФ.

Вони перетнули кордон з РФ і розпочали операцію у прикордонні. Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області.

Ввечері 14 березня у ГУР підтвердили, що російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей, де йдуть бойові дії.

Станом на ранок 15 березня, за даними російських добровольців з Легіону "Свобода Росії", гуманітарним коридором для евакуації скористалися 7000 машин з людьми у Бєлгороді та Бєлгородській області і 600 цивільних авто з Курська.

Також у цей день бійці ЛСР, РДК та Сибірського батальйону анонсували удари по військовим об’єктам Бєлгорода.