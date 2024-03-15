Через активні бойові дії. Російські добровольці закликали мешканців прикордоння РФ перебувати в укриттях

Російські добровольці, які воюють на боці України, закликали жителів Бєлгородської та Курської областей 15 березня залишатися в укриттях або евакуюватися під час дії гуманітарного коридору.

Заява російських добровольців про бойові дії на території прикордоння РФ

Російський Добровольчий Корпус, Легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон опублікував заяву, в якій закликає жителів Бєлгородської та Курської областей 15 березня залишатися в укриттях у зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії.

Найкращим рішенням у ці дні залишитиме території Білгородської та Курської областей до завершення активної фази обмеженої військової операції. Поширити

У ніч із 15 на 16 березня буде діяти гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони воєнних дій. Період дії коридору залишається незмінним: з 21:00 15 березня до 7:00 мск 16 березня.

Всім, хто вчасно не зможе залишити зону проведення обмеженої військової операції, російські добровольці рекомендують знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей та техніки, по можливості залишатися вдома або в безпечних місцях.

Нагадуємо, що путінський режим продовжує практику прикриття своїх військ мирним населенням як «живим щитом», що робить перебування цивільних осіб на території Білгородської та Курської областей особливо небезпечним, — йдеться у заяві. Поширити

Що відбувається у прикордонних областях РФ

Уранці 12 березня російські добровольці з ЛСР, РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України, заявили, що «йдуть на вибори» президента РФ.

Вони перетнули кордон з РФ і розпочали операцію у прикордонні. Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області.

Ввечері 14 березня у ГУР підтвердили, що російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей, де йдуть бойові дії.

Станом на ранок 15 березня, за даними російських добровольців з Легіону "Свобода Росії", гуманітарним коридором для евакуації скористалися 7000 машин з людьми у Бєлгороді та Бєлгородській області і 600 цивільних авто з Курська.