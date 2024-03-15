Из-за активных боевых действий. Российские добровольцы призвали жителей приграничья РФ находиться в укрытиях
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Из-за активных боевых действий. Российские добровольцы призвали жителей приграничья РФ находиться в укрытиях

Белгородская область
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Источник:  Сибирский Батальон

Воюющие на стороне Украины российские добровольцы призвали жителей Белгородской и Курской областей 15 марта оставаться в укрытиях или эвакуироваться во время действия гуманитарного коридора.

Заявление российских добровольцев о боевых действиях на территории приграничья РФ

Русский Добровольческий Корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон опубликовали заявление, в котором призывает жителей Белгородской и Курской областей 15 марта оставаться в укрытиях в связи с активизацией боевых действий на территории России.

Наилучшим решением в эти дни будут покинуть территории Белгородской и Курской областей до завершения активной фазы ограниченной военной операции.

В ночь с 15 на 16 марта будет действовать гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться с территории зоны военных действий. Период действия коридора остается неизменным: с 21:00 15 марта по 7:00 мск 16 марта.

Всем, кто вовремя не сможет покинуть зону проведения ограниченной военной операции, русские добровольцы советуют отыскать надежное укрытие, воздержаться от прогулок, избегать скопления людей и техники, по способности оставаться дома либо в неопасных местах.

Напоминаем, что путинский режим продолжает практику прикрытия своих войск мирным населением как «живым щитом», что делает пребывание гражданских лиц на территории Белгородской и Курской областей особенно опасным, — говорится в заявлении.

Что происходит в приграничных областях РФ

Утром 12 марта российские добровольцы из ЛСР, РДК и Сибирского батальона, воюющие на стороне Украины, заявили, что "идут на выборы" президента РФ.

Они пересекли границу с РФ и приступили к операции в пограничных. В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

Вечером 14 марта в ГУР подтвердили, что российские власти блокируют эвакуацию мирных людей из Белгородской и Курской областей, где идут боевые действия.

По утрам 15 марта, по данным российских добровольцев из Легиона "Свобода России", гуманитарным коридором для эвакуации воспользовались 7000 машин с людьми в Белгороде и Белгородской области и 600 гражданских автомобилей из Курска.

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