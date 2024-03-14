В Легионе "Свобода России" назвали условие отступления из Теткино — видео

Освобожденный от путинской власти поселок в России предлагают "обменять" на вывод оккупационных войск из украинского Мелитополя.

Российские добровольцы могут отступить из Теткино

В легионе "Свобода России" заявили, что готовы начать переговоры с администрацией президента РФ Владимира Путина и даже отступить из освобожденного от власти Кремля поселка Теткино Курской области РФ. Но для этого требуют вывести оккупационную армию из украинского Мелитополя.

Об этом заявил представитель российских добровольцев Алексей Барановский.

По его словам, такой обмен можно согласиться.

Думаю, это будет неплохая сделка. Мы готовы начать переговоры с администрацией президента, чтобы осуществить этот обмен, это достаточно рабочий вариант, — заметил Барановский. Поделиться

Представитель российского добровольческого батальона сообщил, что с ними пока никто не выходил на связь, чтобы обсудить предложение.

Думаю, они ждут сигнала из Москвы. Ведь они делают только то, что им прикажут "сверху"... Когда поступят команды из Москвы, возможно, тогда они начнут какие-то переговоры, — отметил он. Поделиться

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщины и Белгородщины прорвались российские добровольцы, воюющие на стороне Украины - Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон.

Они сразу вступили в бой с русскими солдатами и прогнали последних из населенного пункта Теткино.

Кроме того, воины уничтожили немало вражеской техники.

13 марта ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских.

Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! — говорится в совместном заявлении бойцов.

Впоследствии российские добровольцы заявили, что намерены дойти до Москвы.