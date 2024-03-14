У Легіоні "Свобода Росії" назвали умову відступу з Тьоткіно — відео
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У Легіоні "Свобода Росії" назвали умову відступу з Тьоткіно — відео

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Джерело:  Еспресо

Звільнене від путінської влади селище в Росії пропонують "обміняти" на виведення окупаційних військ із українського Мелітополя.

Російські добровольці можуть відступити з Тьоткіно

У легіоні "Свобода Росії" заявили, що готові розпочати переговори з адміністрацією президента РФ Володимира Путіна і навіть відступити зі звільненого від влади Кремля селища Тьоткіне Курської області РФ. Але для цього вимагають вивести окупаційну армію з українського Мелітополя.

Про це заявив представник російських добровольців Олексій Барановський.

За його словами, на такий обмін можна погодитися.

Думаю, це буде непогана угода. Ми готові розпочати переговори з адміністрацією президента, щоб здійснити цей обмін, це доволі робочий варіант, — зауважив Барановський.

Представник російського добровольчого батальйону повідомив, що з ними поки що ніхто не виходив на зв’язок, щоб обговорити пропозицію.

Думаю, вони чекають сигналу з Москви. Адже вони роблять лише те, що їм накажуть "згори"... Коли надійдуть команди з Москви, можливо тоді вони розпочнуть якісь переговори, — зазначив він.

Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях

Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися російські добровольці, які воюють на боці України — Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон.

Вони одразу вступили в бій з російськими солдатами та прогнали останніх з населеного пункту Тьоткіно.

Окрім того, воїни знищили чимало ворожої техніки.

13 березня ЛСР, РДК та Сиббат закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільних.

Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! — йдеться в спільній заяві бійців.

Згодом російські добровольці заявили, що мають намір дійти до Москви.

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