Гумкоридор из Курской и Белгородской областей. ЛСР назвал количество эвакуированных

По данным российских добровольцев из Легиона "Свобода России", гуманитарным коридором для эвакуации, который они объявили 14 марта, воспользовались 7000 машин с людьми в Белгороде и Белгородской области и 600 гражданских автомобилей из Курска.
Эвакуация из Белгородской и Курской областей
В ЛСР сообщают, что с начала действия гуманитарного коридора, объявленного для эвакуации мирных жителей из Белгородской и Курской областей России, им воспользовалось более 7000 гражданских автомобилей жителей Белгорода и Белгородской области.
Об этом стало известно благодаря сведениям, предоставленным местными, оппозиционно настроенными в путинский режим, правоохранителями и силовиками.
Также из Курска эвакуационным коридором воспользовались более 600 гражданских автомобилей.
Напомним, что российские добровольцы объявили о действии гуманитарного коридора для эвакуации населения с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта.
После этого российские добровольцы обещают продолжать уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до полного освобождения региона от войск путинского режима.
Утром 15 марта ЛСР опубликовал видео, призывая местных оставаться в укрытиях.
В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителей Грайворонского городского округа вывезли в безопасное место.
Их отправят в родные или в пункт временного размещения. Гладков утверждает, что "на территории региона украинских войск нет".
Рейд российских добровольцев на территорию РФ
Утром 12 марта российские добровольцы из ЛСР, РДК и Сибирского батальона, воюющие на стороне Украины, заявили, что "идут на выборы" президента РФ.
Они пересекли границу с РФ и приступили к операции в пограничных. В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.
В Главном управлении разведки отметили, что добровольцы «у себя дома имеют право делать все, что считают нужным».
Вечером 14 марта в ГУР подтвердили, что российские власти блокируют эвакуацию мирных людей из Белгородской и Курской областей, где идут боевые действия.
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