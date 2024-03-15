Гумкоридор из Курской и Белгородской областей. ЛСР назвал количество эвакуированных

По данным российских добровольцев из Легиона "Свобода России", гуманитарным коридором для эвакуации, который они объявили 14 марта, воспользовались 7000 машин с людьми в Белгороде и Белгородской области и 600 гражданских автомобилей из Курска.

Эвакуация из Белгородской и Курской областей

В ЛСР сообщают, что с начала действия гуманитарного коридора, объявленного для эвакуации мирных жителей из Белгородской и Курской областей России, им воспользовалось более 7000 гражданских автомобилей жителей Белгорода и Белгородской области.

Об этом стало известно благодаря сведениям, предоставленным местными, оппозиционно настроенными в путинский режим, правоохранителями и силовиками.

Также из Курска эвакуационным коридором воспользовались более 600 гражданских автомобилей.

Напомним, что российские добровольцы объявили о действии гуманитарного коридора для эвакуации населения с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта.

После этого российские добровольцы обещают продолжать уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до полного освобождения региона от войск путинского режима.

Утром 15 марта ЛСР опубликовал видео, призывая местных оставаться в укрытиях.

В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителей Грайворонского городского округа вывезли в безопасное место.

Их отправят в родные или в пункт временного размещения. Гладков утверждает, что "на территории региона украинских войск нет".

Проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные, — написал он. Поделиться

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

Утром 12 марта российские добровольцы из ЛСР, РДК и Сибирского батальона, воюющие на стороне Украины, заявили, что "идут на выборы" президента РФ.

Они пересекли границу с РФ и приступили к операции в пограничных. В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, без опаски будут говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого. Россияне будут жить свободно, — объявил ЛСР. Поделиться

В Главном управлении разведки отметили, что добровольцы «у себя дома имеют право делать все, что считают нужным».

Вечером 14 марта в ГУР подтвердили, что российские власти блокируют эвакуацию мирных людей из Белгородской и Курской областей, где идут боевые действия.