Власти РФ блокируют эвакуацию гражданских из Белгородской и Курской областей — ГУР
Категория
Мир
Дата публикации

Власти РФ блокируют эвакуацию гражданских из Белгородской и Курской областей — ГУР

Андрей Юсов
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские власти блокируют эвакуацию мирных людей из Белгородской и Курской областей, где идут боевые действия.

В ГУР подтвердили, что власти РФ блокируют эвакуацию гражданских

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что

Да, мы можем подтвердить эту информацию (о блокировании властями РФ эвакуации в Белгородской области — ред). Сегодня в течение дня публичными стали и ряд перехватов: и разговоров между силовиками, и разговоров местных жителей, констатирующих, что транспортные узлы окружены силовиками, стоят блокпосты, есть угрозы (санкции, штрафные, увольнения с работы).

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

Юсов подчеркнул, что власти РФ в очередной раз пытаются использовать мирных граждан в качестве "живого щита" для того, чтобы защищать российский террористический режим.

В то же время, по словам представителя разведки, есть информация, что в некоторых населенных пунктах эвакуация все же происходит, в частности, речь идет о городе Грайворон.

В ГУР отметили, что Курская и Белгородская области РФ сейчас области активных боевых действий.

Почему из Курской и Белгородской областей нужно эвакуироваться

14 марта Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" обратились к губернаторам Курской и Белгородской областей с призывом немедленно объявить эвакуацию гражданских, подчеркнув, что мирные жители не должны страдать от войны.

Позже в РДК опубликовали карту населенных пунктов, из которых следует эвакуироваться. Гуманитарный коридор для гражданских и российских военных будет действовать с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта.

В Сибирском батальоне позже сообщили, что из Грайворона в направлении Белгорода массово выезжают автомобили. В то же время, видео эвакуации публикует РДК.

Напомним, что 12 марта стало известно, что добровольцы легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" прорвали границу с РФ. В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

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