Влада РФ блокує евакуацію цивільних з Бєлгородської та Курської областей — ГУР

Російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей, де йдуть бойові дії.

У ГУР підтвердили, що влада РФ блокує евакуацію цивільних

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що

Так, ми можемо підтвердити цю інформацію (про блокування владою РФ евакуації в Бєлгородській області — ред). Сьогодні протягом дня публічними стали і низка перехоплень: і розмов між силовиками, і розмов місцевих жителів, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози (санкції, штрафні, звільнення з роботи). Андрій Юсов Представник ГУР

Юсов наголосив, що влада РФ вкотре намагається використати мирних громадян як "живий щит" для того, щоб захищати російський терористичний режим.

Водночас, за словами представника розвідки, є інформація, що в деяких населених пунктах евакуація все ж таки відбувається, зокрема йдеться про місто Грайворон.

У ГУР зазначили, що Курська і Бєлгородська області РФ — нині області активних бойових дій.

Чому з Курської та Бєлгородської областей треба евакуюватися

14 березня Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" звернулися до губернаторів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно оголосити евакуацію цивільних, наголосивши, що мирні жителі не мають страждати від війни.

Пізніше в РДК опублікували карту населених пунктів, з яких треба евакуюватися. Гуманітарний коридор для цивільних та російських військових буде діяти з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.

У Сибірському батальйоні пізніше повідомили, що з Грайворона в напрямку Бєлгорода масово виїжджають автівки. Водночас відео евакуації публікує РДК.