Влада РФ блокує евакуацію цивільних з Бєлгородської та Курської областей — ГУР
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Влада РФ блокує евакуацію цивільних з Бєлгородської та Курської областей — ГУР

Андрій Юсов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей, де йдуть бойові дії.

У ГУР підтвердили, що влада РФ блокує евакуацію цивільних

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що

Так, ми можемо підтвердити цю інформацію (про блокування владою РФ евакуації в Бєлгородській області — ред). Сьогодні протягом дня публічними стали і низка перехоплень: і розмов між силовиками, і розмов місцевих жителів, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози (санкції, штрафні, звільнення з роботи).

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

Юсов наголосив, що влада РФ вкотре намагається використати мирних громадян як "живий щит" для того, щоб захищати російський терористичний режим.

Водночас, за словами представника розвідки, є інформація, що в деяких населених пунктах евакуація все ж таки відбувається, зокрема йдеться про місто Грайворон.

У ГУР зазначили, що Курська і Бєлгородська області РФ — нині області активних бойових дій.

Чому з Курської та Бєлгородської областей треба евакуюватися

14 березня Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" звернулися до губернаторів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно оголосити евакуацію цивільних, наголосивши, що мирні жителі не мають страждати від війни.

Пізніше в РДК опублікували карту населених пунктів, з яких треба евакуюватися. Гуманітарний коридор для цивільних та російських військових буде діяти з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.

У Сибірському батальйоні пізніше повідомили, що з Грайворона в напрямку Бєлгорода масово виїжджають автівки. Водночас відео евакуації публікує РДК.

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо, що добровольці легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон" прорвали кордон з РФ. Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області.

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