Влада РФ блокує евакуацію цивільних з Бєлгородської та Курської областей — ГУР

Російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей, де йдуть бойові дії.
У ГУР підтвердили, що влада РФ блокує евакуацію цивільних
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що
Юсов наголосив, що влада РФ вкотре намагається використати мирних громадян як "живий щит" для того, щоб захищати російський терористичний режим.
Водночас, за словами представника розвідки, є інформація, що в деяких населених пунктах евакуація все ж таки відбувається, зокрема йдеться про місто Грайворон.
У ГУР зазначили, що Курська і Бєлгородська області РФ — нині області активних бойових дій.
Чому з Курської та Бєлгородської областей треба евакуюватися
14 березня Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" звернулися до губернаторів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно оголосити евакуацію цивільних, наголосивши, що мирні жителі не мають страждати від війни.
Пізніше в РДК опублікували карту населених пунктів, з яких треба евакуюватися. Гуманітарний коридор для цивільних та російських військових буде діяти з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.
У Сибірському батальйоні пізніше повідомили, що з Грайворона в напрямку Бєлгорода масово виїжджають автівки. Водночас відео евакуації публікує РДК.
Нагадаємо, що 12 березня стало відомо, що добровольці легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон" прорвали кордон з РФ. Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області.
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