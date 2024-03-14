Сибірський батальйон заявляє про аномальний потік машин з прикордоння Бєлгородщини

Сибірський батальйон з посиланням на свої джерела у прикордонному Грайвороні Бєлгородської області заявив про про аномальний потік машин в сторону Бєлгорода.

З прикордонного Грайворона виїжджають цивільні

Батальйон російських добровольців повідомляє, що у Грайвороні поширюються панічні настрої.

Підтвердженням цьому є аномальний потік машин із Грайворона у напрямку Бєлгорода. Поширити

За словами бійців, це може свідчити, що жителі Грайворона дослухалися заклику російської збройної опозиції залишити район проведення обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Російські добровольці закликали росіян до евакуації

Раніше цього дня Російський добровольчий корпус опублікував повідомлення, де закликав до термінової евакуації мешканців низки населених пунктів у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Білгородської областей.

Гуманітарний коридор для цивільних та російських військових буде діяти з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня. Через нього можна безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів.

Після цього, як зазначають бійці, вони почнуть “масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах”.

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо, що добровольці легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон" прорвали кордон з РФ. Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області.