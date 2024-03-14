Сибирский батальон заявляет об аномальном потоке машин с приграничья Белгородщины
Категория
Проиcшествия
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Сибирский батальон заявляет об аномальном потоке машин с приграничья Белгородщины

Сибирский батальон
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Источник:  Сибирский Батальон

Сибирский батальон со ссылкой на свои источники в приграничном Грайвороне Белгородской области заявил об аномальном потоке машин в сторону Белгорода.

Из пограничного Грайворона выезжают гражданские

Батальон русских добровольцев докладывает, что в Грайвороне распространяются панические настроения.

Подтверждением тому является аномальный поток машин из Грайворона в направлении Белгорода.

По словам бойцов, это может свидетельствовать, что жители Грайворона прислушались к призыву российской вооруженной оппозиции покинуть район проведения ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей РФ.

Российские добровольцы призвали россиян к эвакуации

Ранее в этот день Русский добровольческий корпус опубликовал сообщение, в котором призвал к срочной эвакуации жителей ряда населенных пунктов в связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей.

Гуманитарный коридор для гражданских и российских военных будет действовать с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта. Через него можно беспрепятственно выйти из указанных населённых пунктов.

После этого, как отмечают бойцы, они начнут "массированную атаку по путинским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах".

Напомним, что 12 марта стало известно, что добровольцы легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" прорвали границу с РФ. В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

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