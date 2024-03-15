Гумкоридор із Курської та Бєлгородської областей. ЛСР назвав кількість евакуйованих

За даними російських добровольців з Легіону "Свобода Росії", гуманітарним коридором для евакуації, який вони оголосили 14 березня, скористалися 7000 машин з людьми у Бєлгороді та Бєлгородській області і 600 цивільних авто з Курська.

Евакуація з Бєлгородської та Курської областей

У ЛСР повідомляють, що з моменту початку дії гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних жителів із Бєлгородської та Курської областей Росії, ним скористалося понад 7000 цивільних автомобілів мешканців Бєлгорода та Бєлгородської області.

Про це стало відомо завдяки відомостям, наданим місцевими, опозиційно налаштованими до путінського режиму, правоохоронцями та силовиками.

Також із Курська евакуаційним коридором скористалися понад 600 цивільних автомобілів.

Нагадаємо, що російські добровольці оголосили про дію гуманітарного коридору для евакуації населення з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.

Після цього російські добровольці обіцяють продовжувати знищення військових об’єктів на території Бєлгородської та Курської областей до “повного звільнення регіону від військ путінського режиму.“

Зранку 15 березня ЛСР опублікував відео, закликаючи місцевих залишатися в укриттях.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що жителів Грайворонського міського округу вивезли у безпечне місце.

Їх відправлять до рідних чи до пункту тимчасового розміщення. Гладков стверджує, що “на території регіону українських військ немає“.

Проїхали села Гора-Поділ, Глотове, Козинка. Можу стверджувати: на території регіону українських військ немає, бій іде за його межами. Але нашій Козинці дісталося сильно, руйнації дуже серйозні, — написав він. Поширити

Рейд російських добровольців на територію РФ

Уранці 12 березня російські добровольці з ЛСР, РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України, заявили, що «йдуть на вибори» президента РФ.

Вони перетнули кордон з РФ і розпочали операцію у прикордонні. Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області.

Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, без побоювання говоритимуть, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. Росіяни житимуть вільно, — оголосив ЛСР. Поширити

У Головному управлінні розвідки зазначили, що добровольці «у себе вдома мають право робити все, що вважають за потрібне».

Ввечері 14 березня у ГУР підтвердили, що російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей, де йдуть бойові дії.