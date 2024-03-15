Российский Белгород оказался под обстрелом в первый день выборов РФ – видео

Российский Белгород 15 марта снова оказался под обстрелом. Россияне заявили об атаке города по реактивным системам.

Что известно об обстреле Белгорода 15 марта

Российский Белгород снова под обстрелами. В Минобороны РФ заявили, что ВСУ атаковали город и область из реактивных систем RM-70 "Вампир".

Официальных сообщений о жертвах пока нет.

Министерство обороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны сбили семь реактивных снарядов. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из Белгородской области из опасных районов эвакуированы около 400 человек.

Под обстрелом 15 марта находится и пограничный город Грайворон.

Из Калужской области сообщают, что с утра беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Владислав Шапша информирует о сбитии четырех дронов.

Об опасности воздушной атаки сообщали также в Липецкой и Воронежской областях РФ.

Напомним, в России и на оккупированных территориях Украины начались выборы президента РФ, которые продлятся три дня — с 15 по 17 марта включительно. Основным днем голосования считается воскресенье, 17 марта.

Жители Белгорода сообщали о взрывах в центре города 14 марта. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о двух погибших в регионе и госпитализации еще нескольких жителей. Еще пять человек, по утверждениям властей, пострадали при обстреле Грайворонского района.

Рейд ЛСР, РДК и Сиббату зашли на территорию России

12 марта стало известно, что добровольцы легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" прорвали границу с РФ.

По данным DeepStateMAP, на вечер 12 марта они могли занять более 40 кв. км русской территории.

В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.