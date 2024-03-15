Російський Бєлгород опинився під обстрілом в перший день виборів РФ — відео

Російський Бєлгород 15 березня знову опинився під обстрілом. Росіяни заявили про атаку міста з реактивних систем.

Що відомо про обстріл Бєлгорода 15 березня

Російський Бєлгород знову під обстрілами. У Міноборони РФ заявили, що ЗСУ атакували місто й область з реактивних систем RM-70 “Вампір”.

Офіційних повідомлень про жертв поки що немає.

Міністерство оборони РФ заявило, що сили протиповітряної оборони збили сім реактивних снарядів. Раніше губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що з Бєлгородської області з небезпечних районів евакуйовані близько 400 людей.

Під обстрілом 15 березня перебуває і прикордонне місто Грайворон.

З Калузької області повідомляють, що зранку безпілотники намагалися атакувати нафтопереробний завод. Губернатор Владислав Шапша інформує про збиття чотирьох дронів.

Про небезпеку повітряної атаки повідомляли також у Липецькій та Воронезькій областях РФ.

Нагадаємо, у Росії та на окупованих територіях України почалися вибори президента РФ, які триватимуть три дні — з 15 по 17 березня включно. Основним днем голосування вважається неділя, 17 березня.

Жителі Бєлгорода повідомляли про вибухи в центрі міста 14 березня. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявляв про двох загиблих у регіоні та госпіталізацію ще кількох жителів. Ще п’ятеро людей, за твердженнями влади, постраждали під час обстрілу Грайворонського району.

Рейд ЛСР, РДК та Сиббату зайшли на територію Росії

12 березня стало відомо, що добровольці легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон" прорвали кордон з РФ.

За даними DeepStateMAP, на вечір 12 березня вони могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.

Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області.