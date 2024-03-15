У Сибірському батальйоні анонсували масований удар по військових обʼєктах Бєлгорода

Російські добровольці, які воюють на стороні України, зробили термінове попередження для мешканців російського Бєлгорода. У найближчу годину бійці будуть завдавати ударів по військових обʼєктах міста.

Попередження мешканцям Бєлгорода про обстріл

У заяві Легіону "Свобода Росії", Російського Добровольчого Корпусу та Сибірського Батальйону зазначено, що протягом найближчої години буде нанесено масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород.

Закликаємо місцевих жителів негайно пройти у надійні укриття та не виходити на вулицю до закінчення атаки. Поширіть це повідомлення серед бєлгородців — допоможіть урятувати життя землякам. Поширити

Зранку 15 березня у Міноборони РФ вже заявляли, що нібито ЗСУ атакували місто Бєлгород й область з реактивних систем RM-70 “Вампір”. Російське ППО нібито збило 7 снарядів.

У Росії та на окупованих територіях України почалися так звані “вибори” президента РФ, які триватимуть три дні — з 15 по 17 березня включно.

Що відбувається у прикордонних областях РФ

Зранку 12 березня російські добровольці з ЛСР, РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України, заявили, що «йдуть на вибори» президента РФ.

Вони перетнули кордон з РФ і розпочали операцію у прикордонних областях Росії. Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.

Ввечері 14 березня у ГУР підтвердили, що російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей, де йдуть бойові дії.

Станом на ранок 15 березня, за даними російських добровольців з Легіону "Свобода Росії", гуманітарним коридором для евакуації скористалися 7000 машин з людьми у Бєлгороді та Бєлгородській області і 600 цивільних авто з Курська.

Також добровольці оголосили про новий евакуаційний коридор, який буде діяти протягом ночі 15-16 березня.