Российские добровольцы анонсировали массированный удар по военным объектам Белгорода
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Российские добровольцы анонсировали массированный удар по военным объектам Белгорода

Легион "Свобода России"
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Источник:  Легион "Свобода России"

Российские добровольцы, сражающиеся на стороне Украины, сделали срочное предупреждение для жителей российского Белгорода. В ближайшее время бойцы будут наносить удары по военным объектам города.

Предупреждение жителям Бегорода об обстреле

В заявлении Легиона "Свобода России", Русского Добровольческого Корпуса и Сибирского Батальона отмечено, что в ближайшее время будет нанесен массированный удар по военным объектам в городе Белгород.

Призываем местных жителей немедленно пройти в надежные укрытия и выходить на улицу до окончания атаки. Распространите это сообщение среди белгородцев — помогите спасти жизнь землякам.

Утром 15 марта в Минобороны РФ уже заявляли, что якобы ВСУ атаковали город Белгород и область из реактивных систем RM-70 "Вампир". Российское ПВО якобы сбило 7 снарядов.

В России и на оккупированных территориях Украины начались так называемые выборы президента РФ, которые продлятся три дня — с 15 по 17 марта включительно.

Что происходит в приграничных областях РФ

Утром 12 марта российские добровольцы из ЛСР, РДК и Сибирского батальона, воюющие на стороне Украины, заявили, что "идут на выборы" президента РФ.

Они пересекли границу с РФ и приступили к операции в приграничных областях России. В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

Вечером 14 марта в ГУР подтвердили, что российские власти блокируют эвакуацию мирных людей из Белгородской и Курской областей, где идут боевые действия.

По утрам 15 марта, по данным российских добровольцев из Легиона "Свобода России", гуманитарным коридором для эвакуации воспользовались 7000 машин с людьми в Белгороде и Белгородской области и 600 гражданских автомобилей из Курска.

Также добровольцы объявили о новом эвакуационном коридоре, который будет действовать в течение ночи 15-16 марта.

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