Росія бомбить Курщину. ЛСР заявив про поранених цивільних

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський назвав нинішні бойові дії на прикордонних територіях Росії повноцінною війною. Є багато поранених цивільних, якими переповнені лікарні, наприклад, у Курській області.

Росія бомбить Курщину

Олексій Барановський заперечив меседж Путіна про те, що бійці лише вбивають мирне населення, та нагадав про дію гуманітарних коридорів і шляхів евакуації, закликаючи людей їхати з небезпечних місць.

В ефірі телемарафону він заявив, що у Курській та Бєлгородській областях сьогодні точаться справді суворі сутички.

Російська армія оговталась після перших ударів, перших днів нашої появи, що було для них несподіванкою. У Курській області застосовують проти нас практично весь арсенал російської армії — міномети, артилерію, навіть декілька літаків було. Вони так само як і Україну тепер бомблять Курщину. Думають, що наші штурмові загони на якійсь вулиці й насипають туди з усіх типів зброї. Олексій Барановський Боєць ЛСР

Він зауважив, що всі ці обстріли припадають на житлові забудови.

За нашими даними є потерпілі серед мирних мешканців. Глушково — це на північний схід від Тьоткіно — там лікарня переповнена потерпілими мирними жителями, строковиками.

Барановський нагадав, що і РДК, і Легіон "Свобода Росії", і Сибірський батальйон оголосили гуманітарні коридори, щоб цивільні місцеві не потерпали. Бо регулярна російська армія традиційно намагається прикритися цивільним населенням, цього разу вже своїм.

Ми звертаємось до мешканців прикордонних населених пунктів покинути територію Білгородщини, Курщини. Також мешканців Бєлгорода і Курську. Ми завдаємо ударів з повітря по воєнних об’єктах ваших міст, тому покидайте їх заради вашої власної безпеки… Йдеться про те, що вечорами, від 9-ї вечора до 7-ї ранку, ми припиняємо вогонь, щоб місцеві цивільні могли виїхати з прикордонних територій. Поширити

За інформацією Барановського, скористались цими гуманітарним коридором вже від 7 тисяч до 10 тис людей.

Тепер це сіра зона практично. Якщо поглянути на мапу, то побачите, що від Курщини до Гайворона і Шибєкіного, Бєлгородщина, — це все сіра зона, зона бойових дій. І зона вільна від оцих псевдовиборів, що там проводить режим Путіна. Це все зараз епіцентр поточних подій. Йдуть активні бойові дії. У Тьоткіному 15 хвилин тому поновилися бої біля залізничної станції. У Гайвороні на Бєлгородщині також точиться ативна стрілянина, мінометні обстріли, працює артилерія. Це повноцінна війна, що перейшла вже на територію Росії. Раніше Путін привів війну до мирних українських міст, тепер війна сама прийшла до російських міст. І сказати за це "спасибі" мешканці можуть тільки Путіну.

Він закликав також мешканців Брянщини, Курщини, Бєлгородщини виходити на зв’язок з Легіоном через ТГ, інші мережі і ділилися інформацією про російські військові бази, розташування російських військових та техніки.

Все це нам потрібно — потрібна інформація для наших ударних безпілотників.

Бажаючих долучитись чи поділитися відповідною інформацією з Легіоном з кожним днем стає все більше, каже Барановський.

Ще два дні голосування попереду. Сподіваюся, що нам вдасться ще яскравіше заявити про свою позицію. Путін вже двічі прокоментував наш визвольний похід. Це означає, що ми влучили куди треба і йому припікає зі спини. Поширити

У Росії почалися вибори під час бойових дій

У РФ 15 березня стартували так звані "вибори" президента, і вони мають тривати до 17 числа. "Виборчі перегони" в Росії називають "виборами Путіна".

Путін уже почав фальсифікувати вибори, тим самим він наперед ліквідує легітимність свого «переобрання», впевнені у ЛСР.

Як повідомляється на кремлівських офіційних ресурсах, станом на 15.00 15 березня на території Білгородської області вже проголосувало більше половини виборців.

ЛСР не вірить у ці результати.

Будь-якій розсудливій людині, яка стежить за новинами, зрозуміло, що ця статистика — повний абсурд. Білгородська та Курська області, включно з обласними центрами, вже які доби перебувають під постійними обстрілами.

Вулиці міст порожні, в обох областях масштабні руйнування, у небі над Бєлгородом та Курском дим від «прильотів». Обстрілів зазнають і виборчі дільниці.