Еще 6 лет правления Путина. К чему готовиться Украине и миру

17 марта 2024 - последний день президентских "выборов" в России, победу во время которых ожидаемо одержит диктатор Владимир Путин путем фальсификаций и уничтожения оппозиции.
Путин будет править Россией еще не менее 6 лет
Как отмечает издание The Wall Street Journal, Путин станет главой России с самым длинным сроком правления со времен Иосифа Сталина.
Журналисты обращают внимание на то, что наибольшее значение в течение следующих 6 лет будет иметь масштаб победы главы Кремля в Украине.
Диктатор отдает себе отчет, что поражение или частичная победа станет для него крахом.
Путин будет пытаться сымитировать улучшение жизни в России
Президент РФ неоднократно намекал на свои планы и дал понять, что не намерен останавливать войну против Украины.
Вполне возможно, что вскоре глава Кремля приступит к новой волне арестов, а также примет еще больше законов с целью подавления инакомыслия и увеличения налогов на богатых.
Также россиянам следует готовиться к очередной волне мобилизации, чтобы перекрыть потери армии РФ на поле боя.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-