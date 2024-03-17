Еще 6 лет правления Путина. К чему готовиться Украине и миру

17 марта 2024 - последний день президентских "выборов" в России, победу во время которых ожидаемо одержит диктатор Владимир Путин путем фальсификаций и уничтожения оппозиции.

Путин будет править Россией еще не менее 6 лет

Как отмечает издание The Wall Street Journal, Путин станет главой России с самым длинным сроком правления со времен Иосифа Сталина.

Журналисты обращают внимание на то, что наибольшее значение в течение следующих 6 лет будет иметь масштаб победы главы Кремля в Украине.

Диктатор отдает себе отчет, что поражение или частичная победа станет для него крахом.

Путин не просто хочет победить, ему нужно одержать полную победу, если он хочет развязать руки в возрождении консервативных православных традиций России и преобладании в Украине и его более широкой конфронтации с Западом. Поделиться

Путин будет пытаться сымитировать улучшение жизни в России

Президент РФ неоднократно намекал на свои планы и дал понять, что не намерен останавливать войну против Украины.

Вполне возможно, что вскоре глава Кремля приступит к новой волне арестов, а также примет еще больше законов с целью подавления инакомыслия и увеличения налогов на богатых.

Также россиянам следует готовиться к очередной волне мобилизации, чтобы перекрыть потери армии РФ на поле боя.