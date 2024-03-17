Еще 6 лет правления Путина. К чему готовиться Украине и миру
Категория
Политика
Дата публикации

Еще 6 лет правления Путина. К чему готовиться Украине и миру

Владимир Путин
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

17 марта 2024 - последний день президентских "выборов" в России, победу во время которых ожидаемо одержит диктатор Владимир Путин путем фальсификаций и уничтожения оппозиции.

Путин будет править Россией еще не менее 6 лет

Как отмечает издание The Wall Street Journal, Путин станет главой России с самым длинным сроком правления со времен Иосифа Сталина.

Журналисты обращают внимание на то, что наибольшее значение в течение следующих 6 лет будет иметь масштаб победы главы Кремля в Украине.

Диктатор отдает себе отчет, что поражение или частичная победа станет для него крахом.

Путин не просто хочет победить, ему нужно одержать полную победу, если он хочет развязать руки в возрождении консервативных православных традиций России и преобладании в Украине и его более широкой конфронтации с Западом.

Путин будет пытаться сымитировать улучшение жизни в России

Президент РФ неоднократно намекал на свои планы и дал понять, что не намерен останавливать войну против Украины.

Вполне возможно, что вскоре глава Кремля приступит к новой волне арестов, а также примет еще больше законов с целью подавления инакомыслия и увеличения налогов на богатых.

Также россиянам следует готовиться к очередной волне мобилизации, чтобы перекрыть потери армии РФ на поле боя.

Путин может стремиться к более деликатной балансировке, чтобы сохранить экономику России. Аналитики сказали, что он, скорее всего, сосредоточится на том, чтобы убедиться, что россияне будут продолжать жить нормальной жизнью, а также объявит планы потратить миллиарды долларов на борьбу с бедностью и восстановление большей части устаревшей инфраструктуры страны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин захотел ядерный космический корабль — Bloomberg
Владимир Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Что принесет новая "каденция" Путина. Politico представило основные сценарии
Что принесет новая "каденция" Путина
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЛСР, РДК и Сиббат призвали Путина прекратить "избирательный цирк" — видео
ЛСР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?