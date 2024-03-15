Кремлевский диктатор Владимир Путин приказал правительству РФ найти деньги на разработку плана создания космического корабля с ядерной силовой установкой.
Что известно о стремлении Путина разместить ядерное оружие в космосе
Журналисты издания отмечают, что подобные планы являются частью усилий РФ по усилению собственной космической программы.
Кремлевский диктатор цинично заявил, что Россия действует в рамках исключительных компетенций, якобы не имеющих у других стран.
При этом в материале издания подчеркивается, что пока не была проведена ни одна демонстрация ядерного теплового двигателя.
При этом в России уже больше 10 лет работают над созданием космического транспортного модуля с ядерной силовой установкой.
В прошлом году Минобороны США и НАСА избрали Lockheed Martin Corp. для проектирования и разработки первого ядерного термоядерного ракетного двигателя, который планируется опробовать в космосе.
Существует прецедент использования ядерной энергии в космических миссиях и других отдаленных районах Земли.
Так, США использовали плутоний-238 в качестве источника питания для компьютеров, научных приборов и другого оборудования на космических миссиях, в то время как Россия использовала другие радиоактивные материалы для питания отдаленных маяков и атомных подлодок.
Чем угрожает Украине и ЕС размещение РФ ядерного оружия в Беларуси
Как отмечается в материале издания Foreign policy, Россия разместила ядерное оружие на территории Беларуси, а кремлевский диктатор Владимир Путин уже неоднократно угрожал ответным ядерным ударом в поддержку Украины западными государствами.
Западные разведчики и специалисты по открытым источникам потратили месяцы на отслеживание статуса российского развертывания в Беларуси, которое сам Путин оформил как предупреждение Запада.
Переброска оружия в Беларусь знаменует собой одну из самых западных точек развертывания ядерного арсенала Кремля.
При этом чиновники и аналитики в ЕС предупреждают, что бурная публичная реакция на размещение Россией ядерного оружия в Беларуси играет исключительно Кремлю на руку.
При этом аналитики предупреждают, что угрозы применения Россией ядерного оружия могут усилиться в ближайшее время.
По мнению представителей разведки США, Кремль, скорее всего, не стремится к открытому вооруженному конфликту с НАТО, однако полагается на ядерное оружие в вопросе сдерживания Запада.
Аналитики приводят распространенное утверждение, что Россия имеет на вооружении около 6 тыс. ядерных боеголовок.
У Вашингтона и Москвы остался только один договор о контроле над ядерными вооружениями — новый договор СНВ, действие которого Кремль приостановил в одностороннем порядке 2023 года.
Россия уже разместила в Беларуси ракеты "Искандер", способные нести ядерное оружие до конца 2022 года.
По оценкам эстонской разведки, Беларусь также стала домом для 2500-4000 членов наемников НДПИ "Вагнера. Многие из них размещены на старой советской ракетной базе в 50 милях от Минска.
До октября 2023 г. высокопоставленный литовский дипломат и другие западные чиновники сообщили, что Россия построила в Беларуси специальные хранилища и железнодорожные системы для потенциального размещения ядерного арсенала.
Москва также приступила к подготовке пилотов в Беларуси для использования самолетов, способных развернуть ядерное оружие.
По словам Ханса Кристенсена, директора проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых, в городе Асиповичи, расположенном недалеко от российской базы ракет "Искандер", за последние полтора года власти построили четырехслойный защитный забор и гарнизонные гаражи для потенциального хранения пусковых установок и боеголовок.
В северо-восточной части Беларуси, в Прудке, Россия, похоже, построила бункер и большой складской гараж рядом с железнодорожным подъездом.
Кремль утверждает, что поставил на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе.
Россияне также принимают на вооружение новые атомные подлодки с крылатыми ракетами.
Они запустили гиперзвуковые крылатые ракеты по Украине, но их удалось хоть сбить с помощью американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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