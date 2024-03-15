Что известно о стремлении Путина разместить ядерное оружие в космосе

Журналисты издания отмечают, что подобные планы являются частью усилий РФ по усилению собственной космической программы.

Кремлевский диктатор цинично заявил, что Россия действует в рамках исключительных компетенций, якобы не имеющих у других стран.

При этом в материале издания подчеркивается, что пока не была проведена ни одна демонстрация ядерного теплового двигателя.

При этом в России уже больше 10 лет работают над созданием космического транспортного модуля с ядерной силовой установкой.

В прошлом году Минобороны США и НАСА избрали Lockheed Martin Corp. для проектирования и разработки первого ядерного термоядерного ракетного двигателя, который планируется опробовать в космосе.

Существует прецедент использования ядерной энергии в космических миссиях и других отдаленных районах Земли.

Так, США использовали плутоний-238 в качестве источника питания для компьютеров, научных приборов и другого оборудования на космических миссиях, в то время как Россия использовала другие радиоактивные материалы для питания отдаленных маяков и атомных подлодок.

Чем угрожает Украине и ЕС размещение РФ ядерного оружия в Беларуси

Как отмечается в материале издания Foreign policy, Россия разместила ядерное оружие на территории Беларуси, а кремлевский диктатор Владимир Путин уже неоднократно угрожал ответным ядерным ударом в поддержку Украины западными государствами.

Ядерное оружие РФ на территории Беларуси

Западные разведчики и специалисты по открытым источникам потратили месяцы на отслеживание статуса российского развертывания в Беларуси, которое сам Путин оформил как предупреждение Запада.

Переброска оружия в Беларусь знаменует собой одну из самых западных точек развертывания ядерного арсенала Кремля.

Россияне могут достать ядерными ракетами, которые у них есть на их территории, любую точку НАТО. Это никак не изменит ситуацию с угрозой. Это чисто политическое послание, — предупреждает бывший высокопоставленный представитель США по контролю над вооружениями и заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер. Поделиться

При этом чиновники и аналитики в ЕС предупреждают, что бурная публичная реакция на размещение Россией ядерного оружия в Беларуси играет исключительно Кремлю на руку.

Какая, собственно, разница? Вот почему все разговоры о том, что "Господи, у нас есть ядерное оружие в Беларуси, посмотрите, что произойдет". Да ладно тебе. Это всего лишь российский план, чтобы отвлечь внимание от Украины в нашей повестке дня. Но на самом деле это не имеет никакого значения для того, как себя ведет Россия, — заявляет министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Поделиться

При этом аналитики предупреждают, что угрозы применения Россией ядерного оружия могут усилиться в ближайшее время.

Путин хочет убедиться, что в нынешних американских и европейских дебатах о продлении помощи Украине присутствует тревога. Украина и союзники НАТО в Европе не то чтобы застрахованы от этих угроз, но у них нет той шоковой ценности, которая была в первые дни вторжения, — подчеркивает Готтемюллер. Поделиться

По мнению представителей разведки США, Кремль, скорее всего, не стремится к открытому вооруженному конфликту с НАТО, однако полагается на ядерное оружие в вопросе сдерживания Запада.

Аналитики приводят распространенное утверждение, что Россия имеет на вооружении около 6 тыс. ядерных боеголовок.

У Вашингтона и Москвы остался только один договор о контроле над ядерными вооружениями — новый договор СНВ, действие которого Кремль приостановил в одностороннем порядке 2023 года.

Россия уже разместила в Беларуси ракеты "Искандер", способные нести ядерное оружие до конца 2022 года.

По оценкам эстонской разведки, Беларусь также стала домом для 2500-4000 членов наемников НДПИ "Вагнера. Многие из них размещены на старой советской ракетной базе в 50 милях от Минска.

До октября 2023 г. высокопоставленный литовский дипломат и другие западные чиновники сообщили, что Россия построила в Беларуси специальные хранилища и железнодорожные системы для потенциального размещения ядерного арсенала.

Москва также приступила к подготовке пилотов в Беларуси для использования самолетов, способных развернуть ядерное оружие.

По словам Ханса Кристенсена, директора проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых, в городе Асиповичи, расположенном недалеко от российской базы ракет "Искандер", за последние полтора года власти построили четырехслойный защитный забор и гарнизонные гаражи для потенциального хранения пусковых установок и боеголовок.

В северо-восточной части Беларуси, в Прудке, Россия, похоже, построила бункер и большой складской гараж рядом с железнодорожным подъездом.

Кремль утверждает, что поставил на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе.

Россияне также принимают на вооружение новые атомные подлодки с крылатыми ракетами.

Они запустили гиперзвуковые крылатые ракеты по Украине, но их удалось хоть сбить с помощью американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.