Путин заявил о готовности России к ядерной войне — видео

Как утверждает российский диктатор Владимир Путин, РФ технически готова к ядерной войне. Глава Кремля добавил, что рассмотрит такой сценарий, если Запад введет свои войска в Украину.

Путин снова пугает мир ядерным оружием

С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (ядерные ракеты) у нас постоянно находятся в боевой готовности. Владимир Путин Российский диктатор

Глава Кремля отмечает: если бы Белый дом решился ввести американские войска в Украину, то официальная Москва расценила бы такой шаг так же, как и ввод войск США на российскую территорию, то есть как интервенцию.

Я же сказал, что (президент США Джо) Байден — представитель традиционной политической школы… Там, кроме Байдена и других, хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегического воздержания. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы к этому готовы, — заявил российский диктатор. Поделиться

Более того, Путин добавил, что "бал вампиров заканчивается", обвинив Запад в геноциде, который проводит российская армия в Украине.

Путин уверяет, что не собирался наносить ядерный удар по Украине

По словам Путина, необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины никогда не было.

Российские пропагандисты поинтересовались у главы Кремля, возникало ли у него хоть когда-нибудь такое желание.

Нет, а зачем? У нас есть свои принципы. Они говорят, что мы готовы применять, в частности, любое оружие, в частности (тактическое ядерное — ред.), если речь идет о существовании российского государства, причинении вреда нашему суверенитету и независимости. У нас все прописано в нашей стратегии, мы ее не меняли. Владимир Путин Российский диктатор

По словам президента РФ, если США проведут ядерные испытания, то Россия может сделать то же самое.