Путин заявил о готовности России к ядерной войне — видео

Как утверждает российский диктатор Владимир Путин, РФ технически готова к ядерной войне. Глава Кремля добавил, что рассмотрит такой сценарий, если Запад введет свои войска в Украину.
Путин снова пугает мир ядерным оружием
Глава Кремля отмечает: если бы Белый дом решился ввести американские войска в Украину, то официальная Москва расценила бы такой шаг так же, как и ввод войск США на российскую территорию, то есть как интервенцию.
Более того, Путин добавил, что "бал вампиров заканчивается", обвинив Запад в геноциде, который проводит российская армия в Украине.
Путин уверяет, что не собирался наносить ядерный удар по Украине
По словам Путина, необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины никогда не было.
Российские пропагандисты поинтересовались у главы Кремля, возникало ли у него хоть когда-нибудь такое желание.
По словам президента РФ, если США проведут ядерные испытания, то Россия может сделать то же самое.
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