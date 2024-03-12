Хочет ли Путин прямого конфликта с США и НАТО — оценка американской разведки

По данным американской разведки, Россия почти наверняка не желает прямого военного конфликта с силами США и НАТО. Она продолжит асимметричную активность, чтобы не перейти порог военного конфликта в глобальном масштабе.
Оценка войны России против Украины
Ежегодная оценка угроз за 2024 год, опубликованная офисом директора национальной разведки США, в основном сосредоточена на угрозах со стороны Китая и России, а также отмечается риски более широкого конфликта, связанного с кампанией Израиля против ХАМАС в Газе.
Разведка заключает, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, считает, что Россия притупила усилия Украины по отвоеванию значительных территорий.
Однако Путин взорвал геополитическое, экономическое и военное возрождение России и нанес ущерб ее международной репутации широкомасштабным вторжением в Украину.
В то же время, как отмечено в документе, Россия внедряет политику, направленную на смягчение этих потерь, и использует международные отношения, чтобы минимизировать ущерб, связанный с санкциями, и восстановить доверие к себе как к великому государству.
В США считают, что Россия продолжит применять "все доступные ресурсы государственной" власти для продвижения своих интересов и попыток взорвать влияние США и союзников, хотя отрезанность от западных рынков и технологий и бегство "человеческого капитала" будет для нее вызовом.
Угрозы для США
В разведке отмечают, что Россия, Иран и Китай могут действовать, чтобы повлиять на результаты выборов в США в 2024 году.
В отчете говорится, что у Пекина есть фора с TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance.
В отчете также отмечено, как укрепление связей России с Китаем, Ираном и Северной Кореей создало новые вызовы для Запада.
Недавние отчеты свидетельствуют о том, что она стремится приступить к гонке вооружений в космосе, развернув ядерное оружие, которое будет уничтожать спутники, вызывая огромную энергетическую волну во время детонации.
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