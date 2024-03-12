Хочет ли Путин прямого конфликта с США и НАТО — оценка американской разведки

По данным американской разведки, Россия почти наверняка не желает прямого военного конфликта с силами США и НАТО. Она продолжит асимметричную активность, чтобы не перейти порог военного конфликта в глобальном масштабе.

Оценка войны России против Украины

Ежегодная оценка угроз за 2024 год, опубликованная офисом директора национальной разведки США, в основном сосредоточена на угрозах со стороны Китая и России, а также отмечается риски более широкого конфликта, связанного с кампанией Израиля против ХАМАС в Газе.

Разведка заключает, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, считает, что Россия притупила усилия Украины по отвоеванию значительных территорий.

Президент Владимир Путин вероятно считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что его расчет для победы этой в войне работает и западная, в частности, американская помощь для Украины ограничена, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС, — говорится в документе. Поделиться

Однако Путин взорвал геополитическое, экономическое и военное возрождение России и нанес ущерб ее международной репутации широкомасштабным вторжением в Украину.

В то же время, как отмечено в документе, Россия внедряет политику, направленную на смягчение этих потерь, и использует международные отношения, чтобы минимизировать ущерб, связанный с санкциями, и восстановить доверие к себе как к великому государству.

В США считают, что Россия продолжит применять "все доступные ресурсы государственной" власти для продвижения своих интересов и попыток взорвать влияние США и союзников, хотя отрезанность от западных рынков и технологий и бегство "человеческого капитала" будет для нее вызовом.

Это может варьироваться от использования энергии для принуждения к сотрудничеству и ослабления единства Запада по отношению к Украине к запугиванию в военно-безопасной сфере, злонамеренного влияния, киберопераций, шпионажа и различных уловок, — отмечает разведывательное сообщество США. Поделиться

Угрозы для США

В разведке отмечают, что Россия, Иран и Китай могут действовать, чтобы повлиять на результаты выборов в США в 2024 году.

В отчете говорится, что у Пекина есть фора с TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance.

Китай демонстрирует высшую степень утонченности в своей деятельности по влиянию, включая эксперименты с генеративным искусственным интеллектом, — говорится в отчете. Поделиться

В отчете также отмечено, как укрепление связей России с Китаем, Ираном и Северной Кореей создало новые вызовы для Запада.

Недавние отчеты свидетельствуют о том, что она стремится приступить к гонке вооружений в космосе, развернув ядерное оружие, которое будет уничтожать спутники, вызывая огромную энергетическую волну во время детонации.