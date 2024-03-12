Чи хоче Путін прямого конфлікту з США та НАТО — оцінка американської розвідки
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Чи хоче Путін прямого конфлікту з США та НАТО — оцінка американської розвідки

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

За даними американської розвідки, Росія майже напевно не хоче прямого військового конфлікту з силами США і НАТО. Натомість вона продовжить асиметричну активність, щоб не перейти поріг військового конфлікту в глобальному масштабі.

Оцінка війни Росії проти України

Щорічна оцінка загроз за 2024 рік, опублікована офісом директора національної розвідки США, здебільшого зосереджена на загрозах з боку Китаю та Росії, а також наголошується на ризиках ширшого конфлікту, пов’язаного з кампанією Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.

Розвідка робить висновок, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія притупила зусилля України з відвоювання значних територій.

Президент Володимир Путін ймовірно вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги цій у війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС, — зазначено в документі.

Однак Путін підірвав геополітичне, економічне та військове відродження Росії і завдав шкоди її міжнародній репутації широкомасштабним вторгненням в Україну.

Водночас, як зазначено в документі, Росія впроваджує політику, спрямовану на пом'якшення цих втрат, і використовує міжнародні відносини, щоб мінімізувати збитки, пов'язані з санкціями, і відновити довіру до себе як до великої держави.

У США вважають, що Росія продовжить застосовувати "усі доступні ресурси державної" влади для просування своїх інтересів і спроб підірвати вплив США і союзників, хоча відрізаність від західних ринків і технологій та втеча "людського капіталу" буде для неї викликом.

Це може варіюватися від використання енергії для примусу до співпраці та послаблення єдності Заходу щодо України до залякування у військово-безпековій сфері, зловмисного впливу, кібероперацій, шпигунства та різних хитрощів, – зазначає розвідувальна спільнота США.

Загрози для США

У розвідці зазначають, що Росія, Іран і Китай можуть діяти, щоб вплинути на результати виборів у США 2024 року.

У звіті йдеться, що Пекін має фору з TikTok, який належить китайській компанії ByteDance.

Китай демонструє вищий ступінь витонченості у своїй діяльності щодо впливу, включаючи експерименти з генеративним штучним інтелектом, — йдеться у звіті.

У звіті також зазначено, як зміцнення зв’язків Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю створило нові виклики для Заходу.

Нещодавні звіти свідчать про те, що вона прагне розпочати гонку озброєнь у космосі, розгорнувши ядерну зброю, яка знищуватиме супутники, викликаючи величезну енергетичну хвилю під час детонації.

Росія продовжує тренувати свої військові космічні елементи та розміщує нову протисупутникову зброю, щоб порушити та погіршити космічний потенціал США та союзників, — йдеться у звіті.

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