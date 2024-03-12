Чи хоче Путін прямого конфлікту з США та НАТО — оцінка американської розвідки

За даними американської розвідки, Росія майже напевно не хоче прямого військового конфлікту з силами США і НАТО. Натомість вона продовжить асиметричну активність, щоб не перейти поріг військового конфлікту в глобальному масштабі.
Оцінка війни Росії проти України
Щорічна оцінка загроз за 2024 рік, опублікована офісом директора національної розвідки США, здебільшого зосереджена на загрозах з боку Китаю та Росії, а також наголошується на ризиках ширшого конфлікту, пов’язаного з кампанією Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.
Розвідка робить висновок, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія притупила зусилля України з відвоювання значних територій.
Однак Путін підірвав геополітичне, економічне та військове відродження Росії і завдав шкоди її міжнародній репутації широкомасштабним вторгненням в Україну.
Водночас, як зазначено в документі, Росія впроваджує політику, спрямовану на пом'якшення цих втрат, і використовує міжнародні відносини, щоб мінімізувати збитки, пов'язані з санкціями, і відновити довіру до себе як до великої держави.
У США вважають, що Росія продовжить застосовувати "усі доступні ресурси державної" влади для просування своїх інтересів і спроб підірвати вплив США і союзників, хоча відрізаність від західних ринків і технологій та втеча "людського капіталу" буде для неї викликом.
Загрози для США
У розвідці зазначають, що Росія, Іран і Китай можуть діяти, щоб вплинути на результати виборів у США 2024 року.
У звіті йдеться, що Пекін має фору з TikTok, який належить китайській компанії ByteDance.
У звіті також зазначено, як зміцнення зв’язків Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю створило нові виклики для Заходу.
Нещодавні звіти свідчать про те, що вона прагне розпочати гонку озброєнь у космосі, розгорнувши ядерну зброю, яка знищуватиме супутники, викликаючи величезну енергетичну хвилю під час детонації.
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