Чи хоче Путін прямого конфлікту з США та НАТО — оцінка американської розвідки

За даними американської розвідки, Росія майже напевно не хоче прямого військового конфлікту з силами США і НАТО. Натомість вона продовжить асиметричну активність, щоб не перейти поріг військового конфлікту в глобальному масштабі.

Оцінка війни Росії проти України

Щорічна оцінка загроз за 2024 рік, опублікована офісом директора національної розвідки США, здебільшого зосереджена на загрозах з боку Китаю та Росії, а також наголошується на ризиках ширшого конфлікту, пов’язаного з кампанією Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.

Розвідка робить висновок, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія притупила зусилля України з відвоювання значних територій.

Президент Володимир Путін ймовірно вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги цій у війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС, — зазначено в документі. Поширити

Однак Путін підірвав геополітичне, економічне та військове відродження Росії і завдав шкоди її міжнародній репутації широкомасштабним вторгненням в Україну.

Водночас, як зазначено в документі, Росія впроваджує політику, спрямовану на пом'якшення цих втрат, і використовує міжнародні відносини, щоб мінімізувати збитки, пов'язані з санкціями, і відновити довіру до себе як до великої держави.

У США вважають, що Росія продовжить застосовувати "усі доступні ресурси державної" влади для просування своїх інтересів і спроб підірвати вплив США і союзників, хоча відрізаність від західних ринків і технологій та втеча "людського капіталу" буде для неї викликом.

Це може варіюватися від використання енергії для примусу до співпраці та послаблення єдності Заходу щодо України до залякування у військово-безпековій сфері, зловмисного впливу, кібероперацій, шпигунства та різних хитрощів, – зазначає розвідувальна спільнота США. Поширити

Загрози для США

У розвідці зазначають, що Росія, Іран і Китай можуть діяти, щоб вплинути на результати виборів у США 2024 року.

У звіті йдеться, що Пекін має фору з TikTok, який належить китайській компанії ByteDance.

Китай демонструє вищий ступінь витонченості у своїй діяльності щодо впливу, включаючи експерименти з генеративним штучним інтелектом, — йдеться у звіті. Поширити

У звіті також зазначено, як зміцнення зв’язків Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю створило нові виклики для Заходу.

Нещодавні звіти свідчать про те, що вона прагне розпочати гонку озброєнь у космосі, розгорнувши ядерну зброю, яка знищуватиме супутники, викликаючи величезну енергетичну хвилю під час детонації.