У розвідці Естонії заявляють про посилення темпів наступу армії РФ

За інформацією командувача розвідцентру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга, злочинна армія РФ зберігає ініціативу у війні проти України та збільшує темпи власного наступу.
Що естонська розвідка каже про ситуацію в Україні
Ківісельг підкреслив, що після певного зменшення наразі фіксується нове збільшення темпів наступу злочинної армії РФ.
Однак при цьому він підкреслив, що незважаючи на посилення наступу, оперативно-стратегічні цілі російської окупаційної армії РФ в Україні залишаються невиконаними.
На Луганщині, за словами керівника естонської військової розвідки, злочинна армія РФ проводить ключові наступальні зусилля на лінії Куп'янськ-Кремінна-Сватове.
Ківісельг підкреслив, що ймовірною метою російських військових злочинців в районі Куп’янська на Харківщині є встановлення контроля над ділянкою поблизу річки Оскіл та річки Жеребець поблизу Лиману.
Тут за його словами, російським окупантам вдалось просунутись у напрямку Куп’янська та Лимана.
На Донеччині, за його словами, найбільш активно бойові дії тривають в районах Авдіївки та Бахмута.
Він додав, що в районі Авдіївки українські військові створили дві лінії оборони і зупинити подальший наступ російських окупантів.
Окрім цього злочинна армія РФ домоглась незначних успіхів в районі Донецька.
На півдні України, за словами Ківісельга, у Херсонській та Запорізькій областях, ворог діє не так активно, як на сході.
На лівому березі Дніпра українські збройні сили досі утримують створені там плацдарми і відбивають атаки РФ у цьому районі.
Що відомо про стрімке зростання втрат армії РФ протягом останніх тижнів
За інформацією російської служби BBC, журналістам видання протягом двох останніх тижнів вдалось встановити особи ще 1 тис 555 загиблих в Україні російських окупантів.
У матеріалі такі втрати російських окупантів пояснюються боями за Авдіївку та численними атаками у Донецькій та Луганській областях.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося встановити імена 46 тис 678 солдатів країни-агресора, яких вбили українські захисники. Це лише ті втрати, які підтвердили за відкритими даними.
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