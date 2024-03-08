У розвідці Естонії заявляють про посилення темпів наступу армії РФ

За інформацією командувача розвідцентру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга, злочинна армія РФ зберігає ініціативу у війні проти України та збільшує темпи власного наступу.

Що естонська розвідка каже про ситуацію в Україні

Ківісельг підкреслив, що після певного зменшення наразі фіксується нове збільшення темпів наступу злочинної армії РФ.

Однак при цьому він підкреслив, що незважаючи на посилення наступу, оперативно-стратегічні цілі російської окупаційної армії РФ в Україні залишаються невиконаними.

На Луганщині, за словами керівника естонської військової розвідки, злочинна армія РФ проводить ключові наступальні зусилля на лінії Куп'янськ-Кремінна-Сватове.

Ківісельг підкреслив, що ймовірною метою російських військових злочинців в районі Куп’янська на Харківщині є встановлення контроля над ділянкою поблизу річки Оскіл та річки Жеребець поблизу Лиману.

Тут за його словами, російським окупантам вдалось просунутись у напрямку Куп’янська та Лимана.

Хоча Збройні сили Російської Федерації зберігають ініціативу на всій лінії фронту, просування РФ у напрямку Лиману за тиждень було досить незначним, і Росія не вийшла на вищезгадані річкові рубежі, — зазначає керівник естонської розвідки. Поширити

На Донеччині, за його словами, найбільш активно бойові дії тривають в районах Авдіївки та Бахмута.

В обох регіонах збройні формування Російської Федерації просунулися вперед. На щастя, це в дуже незначній мірі. На північному заході та заході Бахмутського району є певні зрушення. На фронті суттєвих змін не відбулося, — підкреслив Ківісельг. Поширити

Він додав, що в районі Авдіївки українські військові створили дві лінії оборони і зупинити подальший наступ російських окупантів.

Окрім цього злочинна армія РФ домоглась незначних успіхів в районі Донецька.

На півдні України, за словами Ківісельга, у Херсонській та Запорізькій областях, ворог діє не так активно, як на сході.

Найбільша активність спостерігалася на напрямках Роботине та Вербове, де Російська Федерація намагалася просунутися, — підкреслив керівник естонської розвідки. Поширити

На лівому березі Дніпра українські збройні сили досі утримують створені там плацдарми і відбивають атаки РФ у цьому районі.

Що відомо про стрімке зростання втрат армії РФ протягом останніх тижнів

За інформацією російської служби BBC, журналістам видання протягом двох останніх тижнів вдалось встановити особи ще 1 тис 555 загиблих в Україні російських окупантів.

У матеріалі такі втрати російських окупантів пояснюються боями за Авдіївку та численними атаками у Донецькій та Луганській областях.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося встановити імена 46 тис 678 солдатів країни-агресора, яких вбили українські захисники. Це лише ті втрати, які підтвердили за відкритими даними.