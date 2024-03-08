В разведке Эстонии заявляют об усилении темпов наступления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В разведке Эстонии заявляют об усилении темпов наступления армии РФ

Армия РФ
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Источник:  ERR

По информации командующего разведцентром Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга, преступная армия РФ сохраняет инициативу в войне против Украины и увеличивает темпы собственного наступления.

Что эстонская разведка говорит о ситуации в Украине

Кивисельг подчеркнул, что после определенного уменьшения фиксируется новое увеличение темпов наступления преступной армии РФ.

Однако при этом он подчеркнул, что, несмотря на усиление наступления, оперативно-стратегические цели российской оккупационной армии РФ в Украине остаются невыполненными.

В Луганской области, по словам руководителя эстонской военной разведки, преступная армия РФ проводит ключевые наступательные усилия на линии Купянск-Кременная-Сватово.

Кивисельг подчеркнул, что вероятной целью российских военных преступников в районе Купянска на Харьковщине является установление контроля над участком у реки Оскол и реки Жеребец близ Лимана.

Здесь, по его словам, российским оккупантам удалось продвинуться в направлении Купянска и Лимана.

Хотя Вооруженные силы Российской Федерации сохраняют инициативу по всей линии фронта, продвижение РФ в направлении Лимана за неделю было достаточно незначительным, и Россия не вышла на вышеупомянутые речные рубежи, отмечает руководитель эстонской разведки.

В Донецкой области, по его словам, наиболее активно боевые действия продолжаются в районах Авдеевки и Бахмута.

В обоих регионах вооруженные формирования русской Федерации продвинулись вперед. К счастью, это очень незначительно. На северо-западе и западе Бахмутского района есть определенные сдвиги. На фронте существенных изменений не произошло, – подчеркнул Кивисельг.

Он добавил, что в районе Авдеевки украинские военные создали две линии обороны и остановили дальнейшее наступление российских окупантов.

Кроме этого, преступная армия РФ добилась незначительных успехов в районе Донецка.

На юге Украины, по словам Кивисельга, в Херсонской и Запорожской областях враг действует не так активно, как на востоке.

Наибольшая активность наблюдалась на направлениях Роботино и Вербовое, где Российская Федерация пыталась продвинуться, подчеркнул руководитель эстонской разведки.

На левом берегу Днепра украинские вооруженные силы по-прежнему удерживают созданные там плацдармы и отбивают атаки РФ в этом районе.

Что известно о стремительном росте потерь армии РФ в течение последних недель

По информации российской службы BBC, журналистам издания в течение двух последних недель удалось установить личности еще 1 тыс. 555 погибших в Украине российских оккупантов.

В материале такие потери российских окупантов объясняются боями за Авдеевку и многочисленными атаками в Донецкой и Луганской областях.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось установить имена 46 тыс. 678 солдат страны-агрессора, убитых украинскими защитниками. Это только те потери, которые подтвердили по открытым данным.

Реальное количество погибших с российской стороны, по нашим наблюдениям, может быть вдвое больше. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России, говорится в материале издания.

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