По информации командующего разведцентром Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга, преступная армия РФ сохраняет инициативу в войне против Украины и увеличивает темпы собственного наступления.
Что эстонская разведка говорит о ситуации в Украине
Кивисельг подчеркнул, что после определенного уменьшения фиксируется новое увеличение темпов наступления преступной армии РФ.
Однако при этом он подчеркнул, что, несмотря на усиление наступления, оперативно-стратегические цели российской оккупационной армии РФ в Украине остаются невыполненными.
В Луганской области, по словам руководителя эстонской военной разведки, преступная армия РФ проводит ключевые наступательные усилия на линии Купянск-Кременная-Сватово.
Кивисельг подчеркнул, что вероятной целью российских военных преступников в районе Купянска на Харьковщине является установление контроля над участком у реки Оскол и реки Жеребец близ Лимана.
Здесь, по его словам, российским оккупантам удалось продвинуться в направлении Купянска и Лимана.
В Донецкой области, по его словам, наиболее активно боевые действия продолжаются в районах Авдеевки и Бахмута.
Он добавил, что в районе Авдеевки украинские военные создали две линии обороны и остановили дальнейшее наступление российских окупантов.
Кроме этого, преступная армия РФ добилась незначительных успехов в районе Донецка.
На юге Украины, по словам Кивисельга, в Херсонской и Запорожской областях враг действует не так активно, как на востоке.
На левом берегу Днепра украинские вооруженные силы по-прежнему удерживают созданные там плацдармы и отбивают атаки РФ в этом районе.
Что известно о стремительном росте потерь армии РФ в течение последних недель
По информации российской службы BBC, журналистам издания в течение двух последних недель удалось установить личности еще 1 тыс. 555 погибших в Украине российских оккупантов.
В материале такие потери российских окупантов объясняются боями за Авдеевку и многочисленными атаками в Донецкой и Луганской областях.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось установить имена 46 тыс. 678 солдат страны-агрессора, убитых украинскими защитниками. Это только те потери, которые подтвердили по открытым данным.
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