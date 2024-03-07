РФ може воювати з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки — розвідка Литви

Росія забезпечена ресурсами на війну проти України з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше на два роки. Причинами цього є високі ціни на нафту, обхід санкцій та державні інвестиції.

Росія може воювати проти України ще щонайменше два роки

Reuters повідомляє про це з посиланням на спільний звіт Департаменту контррозвідки та Служби військової розвідки Литви, який публічно не оприлюднювали.

У звіті зазначається, що Росія реформувала та зміцнила свою виснажену боями у 2023 році армію та перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж свого кордону з НАТО, включно з Фінляндією, яка приєдналася до альянсу минулого року.

Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність, — пишуть литовські посадовці. Поширити

Діяльність російської розвідки

У звіті йдеться, що російська розвідка намагається уникнути санкцій, запроваджених проти оборонної промисловості країни після її вторгнення в Україну.

Також російські та білоруські спецслужби посилили свої зусилля з вербування литовців, які перетинають кордон.

Литва затримала кількох своїх громадян у 2023 році, яких вона звинуватила в наданні даних білоруській розвідці за готівку.

Допомога Білорусі та Китаю

З тих пір, як у 2023 році Росія розмістила військові боєголовки в Білорусі, вона неухильно будує там інфраструктуру для їх використання.

Говорячи про Китай, агентства Литви заявили, що країна посилила свої шпигунські зусилля в Литві в 2023 році після рішення Литви дозволити Тайваню відкрити де-факто посольство на своїй території в 2021 році.

У звіті йдеться про те, що кіберактори, «пов’язані з Китаєм», регулярно перевіряють литовські державні установи на наявність вразливостей «з метою проникнення в їхні мережі та викрадання даних».