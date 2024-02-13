Коли РФ розпочне війну з Заходом — дані розвідки Естонії

Війна РФ з Заходом. Коли вона може початися

З заявою з цього приводу виступив очільник естонської розвідувальної служби Каупо Росін.

За його словами, цей прогноз ґрунтується на планах країни-агресорки подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також Естонією, Литвою і Латвією.

Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того. Каупо Росін Глава розвідки Естонії

На його переконання, військовий напад з боку Росії є "малоймовірним" у найближчі декілька років.

Що важливо розуміти, головною причиною залишається те, що Кремль вимушений тримати війська в Україні, тому у нього поки немає достатньо можливостей для перекидання солдатів на кордони країн НАТО.

Як розвідка Естонії коментує хід російсько-української війни

Як зазначає Каупо Росін, він має сумніви у тому. що армії РФ вдасться здійснити суттєвий прорив на українському фронті до президентських виборів.

Він наголошує, що для реалізації цієї цілі ворогу потрібно буде набагато більша кількість особового складу.

Здатність Росії забезпечити свої війська боєприпасами продовжує переважати над можливостями України, і якщо західна підтримка не буде збережена або збільшена, Україна навряд чи зможе змінити ситуацію на полі бою, — наголосив очільник естонської розвідувальної служби Поширити

Що важливо розуміти, чимало європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик початку війни з РФ.