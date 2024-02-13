Коли РФ розпочне війну з Заходом — дані розвідки Естонії

Росія насправді проводить підготовку до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття. Такою інформацією поділилася Служба зовнішньої розвідки Естонії.
Війна РФ з Заходом. Коли вона може початися
З заявою з цього приводу виступив очільник естонської розвідувальної служби Каупо Росін.
За його словами, цей прогноз ґрунтується на планах країни-агресорки подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також Естонією, Литвою і Латвією.
На його переконання, військовий напад з боку Росії є "малоймовірним" у найближчі декілька років.
Що важливо розуміти, головною причиною залишається те, що Кремль вимушений тримати війська в Україні, тому у нього поки немає достатньо можливостей для перекидання солдатів на кордони країн НАТО.
Як розвідка Естонії коментує хід російсько-української війни
Як зазначає Каупо Росін, він має сумніви у тому. що армії РФ вдасться здійснити суттєвий прорив на українському фронті до президентських виборів.
Він наголошує, що для реалізації цієї цілі ворогу потрібно буде набагато більша кількість особового складу.
Що важливо розуміти, чимало європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик початку війни з РФ.
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